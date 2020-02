Sårbare afrikanske land ruster seg mot Wuhan-viruset

Det afrikanske kontinent med sine 1,2 milliarder innbyggere har foreløpig bare seks laboratorier med utstyr som kan avdekke det nye coronaviruset.

Det er så langt ikke bekreftet et eneste tilfelle av Wuhan-viruset i Afrika, men risikoen er høy, skriver The Washington Post. De seks landene Senegal, Sør-Afrika, Nigeria, Ghana, Madagaskar og Sierra Leone er de eneste som så langt har hatt tekniske muligheter til å teste for Wuhan-viruset.

Kina har tette forretningsforbindelser med en rekke afrikanske land, og det bor rundt 1 million kinesiske statsborgere på kontinentet. Hver dag reiser det mer enn 1.000 mennesker fra Kina til afrikanske land.

Ruster opp

Onsdag uttrykte generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus i Verdens helseorganisasjon (WHO) bekymring for risikoen for utbrudd i land som var spesielt sårbare, og ba om 675 millioner dollar i donasjoner for å ruste opp.

I løpet av uken vil totalt 24 land, som utgjør mesteparten av Afrikas befolkning, bli utstyrt med verktøy for å gjennomføre virustester.

Men testing er bare første ledd. Senegalesiske myndigheter sier de ikke har råd til å sette smittemistenkte personer i karantene, så lenge det ikke er registrert noen bekreftede smittetilfeller. I stedet blir de holdt under oppsyn gjennom daglige telefonsamtaler. Hvis de viser symptomer, registreres adressen slik at de kan bli hentet.

Sårbare

Kongo er et av de mest utsatte landene. Helsemyndighetene regnes i utgangspunktet for å være svært kompetent, men landet håndterer allerede utbrudd av både ebola og meslinger.

Andre land har mindre kompetanse og er svært tett befolket. Der kan viruset smitte mange mennesker på kort tid.

Mange har friskt i minne ebolaepidemien i 2014 som i løpet av to år tok livet av mer enn 11.000 mennesker i Vest-Afrika.

