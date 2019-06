Såret dansk gutt hentet hjem fra Syria

En såret dansk 13-årig gutt som har oppholdt seg i flyktningleiren al-Hol i Syria, ble søndag overlevert til danske myndigheter og fraktet ut av landet.

Det er første gang en dansk statsborger offisielt evakueres fra flyktningleirene nord i Syria, ifølge DR Nyheder.

– Utenriksdepartementets konsulærtjeneste kan bekrefte at en alvorlig såret gutt med dansk statsborgerskap er blitt evakuert til et tredjeland for å bli medisinsk stabilisert, skriver det danske utenriksdepartementet i en epost til avisen Politiken.

– Den medisinske evakueringen av gutten er blitt gjennomført av en dansk delegasjon ledet av en representant for utenriksdepartementet, heter det.

Gutten er ifølge DR lam i begge beina og kan ikke få nødvendig hjelp og opptrening i flyktningleiren.

13-åringen har i flere måneder oppholdt seg på et sykehus i leiren sammen med sin mor og søsknene. Ifølge DR ble han skutt i ryggen under kampene om Baghouz, islamistgruppen IS' siste høyborg i Syria.

Også barnas mor og hennes øvrige barn ønsker å vende tilbake til Danmark, ifølge DR.

13-åringens foreldre er begge danske, men faren skal være drept i kamp i Syria.

Saken er spesiell, fordi kurdiske myndigheter normalt ikke utleverer barn til deres hjemland, uten at landene også tar imot mødrene. Ifølge Politiken er det 13 dansker i al-Hol-leiren i Syria, fem av dem voksne kvinner, og åtte barn. Totalt er det omkring 73.000 mennesker i leiren.

Danske myndigheter har tidligere avvist å hente danske statsborgere hjem fra leiren og begrunnet det med at det er for farlig. Flere andre europeiske land, blant dem Norge, Frankrike og Nederland, har imidlertid hentet hjem borgere. Norge har hentet hjem fem foreldreløse barn.

(©NTB)