Den danske avisen Politiken og flyselskapet SAS avbryter samarbeidet med Innovasjon Norge.

Innovasjon Norge har den siste tiden vært i hardt vær etter at det ble kjent at stuntet om at Sommarøy i Troms skulle bli en «tidløs sone i nord» ikke var sant.

Nå har flyselskapet SAS bestemt seg for å avslutte samarbeidet med Innovasjon Norge, det melder NRK. Ifølge statskanalen var SAS opprinnelig tenkt en rolle i PR-kampanjen.

– Det er beklagelig. Men innledningsvis har vi hele tiden hatt en forståelse av at dette var en genuin og sann historie fra Sommarøy som utgangspunkt, sier informasjonssjef i SAS, Knut Morten Johansen til NRK.

Han sier flyselskapet har sett de kritiske kommentarene og hørt Innovasjon Norge sterkt beklage at det ikke var bekjentgjort hvem som var avsender av kampanjen.

– I lys av det har vi besluttet å innstille vår del av kampanjen i felles forståelse med Innovasjon Norge, sier Johansen. Han forteller at SAS ennå ikke hadde startet arbeidet med det som skulle være selskapets rolle i kampanjen.

- Vil ikke samarbeide med noen som fører oss bak lyset

Også den danske avisen Politiken velger nå å avbryte samarbeidet med Innovasjon Norge.

Politiken skriver at de har besluttet å bryte avtalen på sine egne sider, det skriver Dagbladet. Avgjørelsen kommer etter at det ble kjent at historien om Sommarøy i Troms som ville kvitte seg med tiden var falsk.

- Vi vil ikke samarbeide med noen som fører oss bak lyset. Hvor lenge det varer, har vi ikke besluttet, men vi kommer ikke til å samarbeide med dem foreløpig, sier reiseredaktør Tina Krongaard.

Politikens journalist spør videre om hvorfor det ikke var en journalist som ikke sjekket om historien var sann.

- Historien vi publiserte fra Ritzau, siterer CNN og BBC. Da vi også hadde fått pressemeldingen fra Innovasjon Norge, den norske stats turistbyrå, som vi har samarbeidet med i mange år og betrakter som en meget troverdig kilde, tenker vi ikke et øyeblikk på at den kan være falsk, sier Krongaard ifølge Dagbladet.

REAGERER: Den danske avisen Politiken reagerer sterkt på Innovasjon Norges reklamestunt. Foto: Fakismile/Politiken

Innovasjon Norge beklager

Historien om lille Sommarøy i Troms som skulle bli en «tidløs sone i nord» har gått verden rundt. Men ideen om å knuse klokker og glemme tiden, ble ikke til på et folkemøte organisert av en lokal primus motor, melder NRK.

Den var Innovasjon Norge som sto bak og som brukte en halv million kroner på å få fart på fortellingen om de «tidløse» øyboerne.

Nå beklager Innovasjon Norge, som har fått kritikk av flere aktører for kampanjen, at det ikke var tydelig at dette var en markedskampanje som de sto bak.

– Vi skal være en åpen, transparent og pålitelig aktør, og derfor tar vi denne saken svært alvorlig. Vi går nå gjennom rutinene våre for kampanjer av denne typen, sier administrerende direktør Håkon Haugli i en pressemelding, ifølge NTB.

Medier over hele verden kastet seg over saken. Ifølge Dagbladet nådde saken så mange som en milliard mennesker.