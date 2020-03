SAS ber ansatte redusere lønnen med 20 prosent

Resultat av den pågående markedsituasjonen, står det i en intern epost.

Utviklingen i markedet etter spredningen av coronaviruset krever at SAS kutter kostnader tilsvarende nedgangen i inntekter, skriver selskapet i den interne eposten som Nettavisen har sett.

– SAS vil invitere ledelsen i fagorganisasjonen til de ansatte om å også redusere arbeidstiden med 20 prosent og tilsvarende kutt i lønnen for en periode på tre måneder for alle SAS-ansatte som resultat av den pågående markedsituasjonen, skriver leder Carina Malmgren Heander i SAS.

– Alle bidrag teller og det er imponerende og oppløftende å se hva vi kan oppnå om vi drar lasset sammen.

Tidligere tirsdag ble det klart at SAS innstiller 2.000 flyginger i mars som følge av coronautbruddet. Kanselleringene tilsvarer rundt 8 prosent av all trafikken til selskapet.

Det var DN som først meldte om saken i Norge.

Flytrafikken i Norge faller kraftig

Som følge av Coronaviruset er flytrafikken i Norge kraftig ned. Det melder Avinor i en børsmelding.

Umiddelbart etter at det første tilfellet av korona-viruset i Norge ble bekreftet 26. februar, falt flytrafikken med fem prosent ut måneden.

Denne trenden har fortsatt og den første uken av mars var det en tydelig nedgang i den totale trafikken på Avinors flyplasser.

- Vi ser en klar nedgang i flytrafikken i begynnelsen av mars, og vi venter at dette vil fortsette så lenge vi har situasjonen med koronaviruset, sier konsernsjef i Avinor, Dag Falk-Petersen.

Han sier det er vanskelig å angi eksakt hvor lenge denne trafikknedgangen vil fortsette.

SAS- og Norwegian-kutt

SAS og Norwegian har kuttet avganger, og turoperatører som Apollo har kuttet avbestillingsfristen for å få flere bestilinger. Flyselskap har også innført gratis ombooking hvis folk vil reise et annet sted, eller dra senere.

Choice-kjeden har også meldt om kraftig fall i bookinger og har meldt at de permitterer flere hundre ansatte.

For reisende som ikke frykter smitte er det forøvrig enorme kupp for tiden. Du får sydenturer til under 400 kroner og luksuscruise i Middelhavet for mindre en to netter på hotell i Norge.

Men selv om dette er billig, bør du samtidig huske at Coronoaviruset også har hatt en annen effekt. Den har nemlig senket kronekursen til sitt svakeste noensinne, slik at prisene i ferieland som Hellas og Spania er rekorddyre for norske turister.