SAS og Norwegian henter 1.159 passasjerer fra Kanariøyene

SAS og Norwegian setter inn to fly hver for å hente hjem 1.159 værfaste passasjerer på Kanariøyene sent mandag kveld.

Flyselskapet SAS hadde totalt seks fly på bakken da flyplassen på Kanariøyene ble stengt. Tre av flyene har gjennomgått teknisk sjekk, men det er usikkert når de tre resterende flyene er klarert for å fly. Det opplyser pressesjef John Eckhoff i SAS til Dagbladet. To av flyene tar av i mandag kveld, mens det siste tar av tirsdag morgen. Flere flyplasser på Kanariøyene er blitt stengt i helgen på grunn av en voldsom sandstorm. Totalt er 1.080 SAS-passasjerer værfaste på Kanariøyene. Også Norwegian henter hjem flere av de værfaste passasjerene. – To ekstrafly vil i kveld hente hjem passasjerer som har vært strandet på Gran Canaria. Det er en innleid 747 med en kapasitet på 455 passasjerer og en av våre egne Dreamlinere med en kapasitet på 344 passasjerer, opplyser talsperson Christer Baardsen i Norwegian til NTB. Flyene skal til Oslo og vil etter planen være fremme sent mandag og i natt norsk tid. Passasjerer som skal videre blir innlosjert på hotell, opplyser flyselskapet. (©NTB) Les også Ole og familien har vært sandfaste i nesten to døgn - måtte snu på vei til flyplassen i dag

