Satellittbilder får fart på spekulasjoner om Kims skjebne

Et tog som antakelig tilhører Kim Jong-un, har stått parkert ved den nordkoreanske lederens rekreasjonsanlegg i Wonsan siden 21. april, viser satellittbilder.

Bildene av det parkerte toget på Kim-familiens private stasjon i kystbyen Wonsan er offentliggjort av nettstedet 38 North. De har ført til en ny rykteflom om Kims helsetilstand.

Nettstedet påpeker selv at bildene av toget ikke beviser noe om hvor Kim befinner seg eller gir noen ny informasjon om helsa hans.

– Men de gir tyngde til rapportene om at Kim oppholder seg i et eliteområde på landets østkyst, skriver 38 North.

Bildene antyder at toget ankom en gang mellom 15. april og 21. april, og det sto fortsatt der 23. april.

At Kim ikke oppholder seg i hovedstaden Pyongyang, har sørkoreansk etterretning tidligere rapportert. Mange eksperter i Sør-Korea bagatelliserer spekulasjonene om at Kim er alvorlig syk, skriver nyhetsbyrået AP.

Dersom Kim likevel skulle bli ute av stand til å lede landet, er det dessuten lite sannsynlig at det vil føre til noen stor intern uro, mener de og peker på at andre, for eksempel hans søster, raskt vil kunne ta over.

Det har ikke satt en stopper for ubekreftede rapporter og rykter som har svirret siden 15. april, på 108-årsdagen til bestefaren Kim Il-sung. Det var første gang siden Kim kom til makten etter farens død i 2011 at han gikk glipp av minnehøytideligheten for Nord-Koreas grunnlegger.

En ikke navngitt amerikansk tjenestemann sier de siste ryktene om Kims helse ikke har endret USAs syn, som er at det dreier seg om spekulasjoner.

