Sats må stenge treningssenter i Oslo på grunn av koronaviruset

Treningskjeden Sats har lagt ned Sats Colosseum på ubestemt tid etter at en person, som sannsynligvis hadde koronasmitte, var på senteret torsdag forrige uke.

Det opplyser Sats Colosseum på deres Facebook-sider onsdag kveld.

Nyhetsstudio: Koronaviruset

Det nye koronaviruset smitter nesten på samme måte som en vanlig forkjølelse eller influensa, via dråpe- og kontaktsmitte. Det kan ramme treningssentrene spesielt hardt.

Nå har Sats tatt grep etter at en person som var innom senteret 5. mars mest sannsynligvis var smittet.

Les også: Helsemyndighetene om koronaviruset: Ny kraftig økning

Les også: Drastiske korona-tiltak i Oslo: Karantenebrudd kan straffes med fengsel

BEKLAGER: Presseansvarlig i Sats, Malin Selander, forteller at det er beklagelig det som skjer. Foto: Sats

- Det er beklagelig at dette skjer. Vi vet at en person som er smittet har vært på senteret, men vi vet ikke om personen var smittet da, sier presseansvarlig i Sats Malin Selander til VG.

Hun forteller også at de ansatte som var på jobb på det gjeldende tidspunktet er blitt satt i karantene, samt at det er usikkert på senteret vil åpne igjen.

Sats har over hundre sentre i Norge, og har iverksatt tiltak i hele Norden. Selander sier videre at de har hatt en situasjon som ligner på et senter i Danmark.

Les også: Kjedebrev med falske korona-råd spres på Facebook