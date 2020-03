Satt som statsråd i 39 dager - søkte etterlønn i tre måneder

Avtroppende fiskeriminister Geir-Inge Sivertsen (H) søkte om etterlønn i tre måneder.

Det melder nettavisen IntraFish.

Den tidligere fiskeri- og sjømatministeren fikk bare innvilget én måned med etterlønn. Det viser dokumenter som avisen har fått innsyn i.

Avgåtte statsråder har rett til etterlønn i en måned. De kan likevel få innvilget inntil tre måneder dersom de ikke har annen inntekt i perioden der de mottar etterlønn.

Ifølge NRKs utregninger ville tre måneder med etterlønn gitt ham en etterlønn på 352.000 kroner for perioden 2. mars til 1. juni.

Det er mindre enn en måned siden Sivertsen gikk av som fiskeriminister, nettopp på grunn av tidligere bråk om blant annet etterlønn:

– Sakene om styreverv og etterlønn har tatt all fokus bort fra den jobben jeg som fiskeri- og sjømatminister ønsker å gjøre for å utvikle Norges viktigste næring, uttalte Sivertsen i en pressemelding.

Nestleder Torgeir Knag Fylkesnes (SV) i Næringskomiteen sier til allmennkringkasteren at det er paradoksalt at Sivertsen får etterlønn med tanke på hva som var årsaken til at han til slutt trakk seg.

– Denne saken føyer seg inn i rekken med flere slike saker som stadig svekker tilliten mellom folket og de folkevalgte, sier han til NRK.

Nettavisen har både sendt SMS og ringt til Sivertsen, uten å få svar så langt.