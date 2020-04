Saudi-Arabia avskaffer pisking

Myndighetene i Saudi-Arabia har avskaffet pisking som straffemetode, ifølge landets høyesterett.

Domstolen opplyser at målet med endringen er at Saudi-Arabia skal opptre i tråd med internasjonale menneskerettighetsnormer.

Les også: Saudi-Arabias kronprins tar «fullt ansvar» for journalist-drapet

Inntil nå har saudiarabiske domstoler kunnet idømme pisking som straff blant annet for drap og sex mellom personer som ikke er gift. Straffen har i noen tilfeller bestått av flere hundre piskeslag.

Les også: Saudi-Arabia tillater ikke-gifte turister å sove sammen

Utbredt bruk av dødsstraff

Til tross for at landet avskaffer pisking er det fortsatt mange som blir henrettet. I fjor ble blant annet 37 mennesker henrettet på en og samme dag. De henrettede var dømt til døden for anklager om terrorisme.

To søstre ba om internasjonal beskyttelse da de var på flukt fra det undertrykkende regimet:

Én av de dødsdømte personene ble først henrettet og deretter korsfestet, skriver BBC. Det er saudiarabiske myndigheter som selv bringer nyheten i en uttalelse om at liket til én av de henrettede ble naglet til en påle.

Én av de henrettede var bare 16 år gammel da han ble arrestert, ifølge Amnesty International. Det å henrette personer for forbrytelser som er begått som mindreårig, bryter med FNs barnekonvensjon.

Dødsstraffer i Saudi-Arabia blir gjerne effektuert ved halshogging. I enkelte tilfeller blir den dødsdømte også «korsfestet», altså naglet opp på en påle, etter å ha blitt henrettet, noe som myndighetene anser som en ekstra streng straff, ifølge BBC.

- Brutalt regime

Amnesty International Norge har flere ganger fordømt brudd på menneskerettighetene i Saudi-Arabia.

- Dette er nok et bevis på hvor brutalt dette regimet er. Ettersom flertallet av dem som ble henrettet var sjiamuslimer, er det åpenbart at dette er en klar advarsel til den sjiamuslimske minoriteten i landet, at de er utsatt og må være forsiktige, sa generalsekretær i Amnesty International Norge, John Peder Egenæs, til Nettavisen etter massehenrettelsene.

Les også: Norge reagerer på halshogging i Saudi-Arabia

Saudi-Arabia frigir ikke statistikk over henrettelser, men statlige medier kunngjør henrettelser regelmessig. Amnesty International hevder at minst 104 mennesker er henrettet hittil i år i det ultrakonservative regimet som styres av den beryktede Saud-familien. I fjor utførte Saudi-Arabia 149 henrettelser.

(Nettavisen/NTB)