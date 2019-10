Saudi-Arabia tillater ikke-gifte turister å sove sammen

Saudi-Arabia endrer landets lover og vil tillate utenlandske turister av motsatt kjønn å få sove på samme hotellrom, selv om de ikke er gift.

Det bekrefter landets kommisjon for turisme og nasjonalarv på Twitter, ifølge CNBC. Turister fra utlandet vil fra nå av kunne sjekke inn på hotellene kun ved bruk av pass, de trenger ikke lenger bevise at de er i slekt eller gift for å kunne dele hotellrom.

Grunnen til endringen i loven er at Saudi-Arabia ønsker å øke inntektene fra turismen til 10 prosent av landets bruttonasjonalprodukt (BNP) innen 2030, opp fra dagens andel på 2 prosent.

Endringen gjelder kun utenlandske turister. Saudiarabere som ønsker å sjekke inn på hotellrom, må fortsatt legge fram bevis for legitimt forhold til personen de vil overnatte sammen med.

De nye reglene tillater også at kvinner, både utenlandske og lokale, får bo alene på hotellrom.

Forrige måned åpnet Saudi-Arabia opp for å utstede elektroniske visum til innbyggere i 49 land, deriblant Norge.