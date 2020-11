Saudiarabisk aktivist blir stilt for retten i terrordomstol

Saudiarabiske myndigheter har flyttet rettssaken mot den fengslede aktivisten Loujain al-Hathloul over til en terrordomstol, opplyser familien hennes.

Det betyr at straffeutmålingen kan bli langt strengere om hun blir dømt, selv om flere internasjonale aktører har tatt til orde for at hun må løslates.

31 år gamle Hathloul ble pågrepet i mai 2018 med om lag ti andre kvinnelige aktivister, flere av dem sentrale personer i den saudiarabiske kvinnebevegelsen.

Les også: Nei, den muslimske verden raser ikke over Macrons uttalelser

Forsøkte å kjøre fra nabolandet

Hathloul satt fengslet i over 70 dager i 2014 for å ha forsøkt å kjøre bil fra nabolandet De forente arabiske emirater og inn i Saudi-Arabia.

Hun sultestreiket nylig i to uker og var tydelig «svak» og «ristet ukontrollert» da hun møtte i retten i Riyadh denne uken, slik hun har gjort siden mars i fjor, sier søsteren Lina Hathloul.

Les også: Khashoggis forlovede saksøker Saudi-Arabias kronprins

Dommeren kunngjorde at saken er utenfor rettens jurisdiksjon og at den derfor blir overført til landets antiterrordomstol SCC.

Amnesty-kritikk

Domstolen ble etablert i 2008 for å håndtere terrorrelaterte saker, men den har ifølge Amnesty International blitt brukt til å tie politiske motstandere og menneskerettsaktivister.

Amnesty Norge sier det er «totalt uakseptabelt» at saken er blitt overført og viser til at Loujain ble tatt til retten på kun én dags varsel og ikke fikk tilgang til advokat.

Les også: Hvis du er en heterofil hedning på flukt, så blir det ikke mye hjelp å få fra Norge

– Den opprinnelige tiltalen mot henne har ingen ting med terrorvirksomhet å gjøre. Vi deler Loujains søsters bekymring om at hun er blitt presset eller torturert til tilståelser, sier seniorrådgiver Ina Tin i Amnesty Norge.

Reklame Black Week: Her får du oversikt over alle salgene