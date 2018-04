Saudiske medier: Over 30 opprørere drept i Jemen

Over 30 Houthi-opprørere er blitt drept i et flyangrep i Jemens hovedstad Sana, ifølge saudiarabiske medier. To av gruppas ledere skal være blant de drepte.

Angrepet til den saudi-ledede koalisjonen som kjemper mot Houthiene, rammet angivelig et møte hvor flere av deres ledere deltok fredag.

TV-stasjonen Al Arabiya melder at flere enn 38 opprørere ble drept i angrepet mot en bygning som tilhører Jemens innenriksdepartement. Opplysningene er ikke bekreftet av opprørerne selv.

Rakettangrep

Houthiene opplyste imidlertid lørdag at de har avfyrt åtte langtrekkende raketter mot byen Jizan i Saudi-Arabia. Det saudiarabiske sivilforsvaret skriver på Twitter at én person er drept av splinter fra en rakett, uten å gi flere opplysninger.

Samtidig som rakettene rammet Saudi-Arabia, ble Houthiens øverste politiske leder Saleh al-Samad gravlagt i Sana. Han ble drept i et flyangrep i forrige uke. Flere tusen mennesker deltok i begravelsen, ifølge nyhetsbyrået AP.

– IS-leder drept

Den saudi-ledede koalisjonen i Jemen har kjempet mot de sjiamuslimske Houthi-opprørerne siden 2015. Opprørsbevegelsen kontrollerer blant annet hovedstaden Sana.

Konflikten omfatter også flere andre parter, blant dem lokale avdelinger av de ytterliggående islamistgruppene IS og al-Qaida. Lørdag meldte politistyrker i Jemen at en av landets øverste IS-ledere, Saleh Nasr Fadl al-Bakhshi, var drept.

Over 10.000 mennesker er blitt drept i krigen i Jemen siden 2015. Flere millioner er drevet på flukt, og over 20 millioner jemenitter er blitt avhengige av humanitær hjelp. FN har beskrevet situasjonen i landet som verdens største humanitære krise.

(©NTB)

