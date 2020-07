Savnet gutt funnet død etter leteaksjon

Store letemannskaper søkte etter den nesten to år gamle gutten som falt i elven i Geiranger.

Gutten som falt i elven i Geiranger er funnet omkommet, bekrefter politiets operasjonsleder Tor André Gram Franck til Nettavisen.

Det var like før klokken 16 tirsdag at politiet fikk melding om at en gutt på snart to år hadde havnet i en sideelv til Geirangerelven i Møre og Romsdal, like ved Union Hotell.

Etter at redningsmannskaper og frivillige hadde lett i rundt seks timer, ble gutten funnet omkommet litt over klokken 21.30.

Ifølge politiet skal gutten ha falt fra en bro:

– Moren kastet seg deretter uti vannet for å redde gutten, forteller Gram Franck til Nettavisen.

Moren ble deretter ført nedover strømmen, før hun kom seg i land for egen maskin. Gutten ble tatt med strømmen videre.

Den norske familien, som til vanlig bor på Østlandet og var på ferie i området, blir ivaretatt av et kriseteam i kommunen.

Store mannskaper søkte i elva etter den lille gutten som var savnet. Foto: Britt Ingunn Maurstad / Storfjordnytt / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

En lokal entreprenør forsøkte tidligere på kvelden å demme opp elveløpet der gutten forsvant. Målet var å minske eller fjerne vannføringen og dermed lette søket langs elven. Redningsmannskapet skulle deretter foreta et finsøk langs elven.

– Vi leter fremdeles med full styrke, og vil fortsette med det utover ettermiddagen og kvelden, sa operasjonsleder Borge Amdam i Møre og Romsdal politidistrikt til Nettavisen i 18-tiden.

Store letemannskaper ble sendt til stedet:

– Vi har fire helikoptre, mange båter og mange andre ressurser på vei. Dykkere er straks framme, sa redningsleder Edvard Middelthon ved Hovedredningssentralen Sør-Norge til Nettavisen rundt klokken 16.45.

En liten gutt falt i elva i Geiranger og flere redningspersonell ble satt inn i søket. Foto: Mari Gjørva (NTB scanpix)

LETEAKSJON: Store letemannskap ble satt inn i letingen etter 1-åringen. Foto: Britt Ingunn Maurstad / Storfjordnytt (NTB scanpix)