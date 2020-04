Savnet isfisker funnet omkommet i Hønefoss

Politi og helikopter lette etter mannen i 70-årene i flere timer.

- Politihelikopteret fant et råk i isen. Råket ble undersøkt av dykkere fra brannvesenet og savnede ble funnet 21:33. Pårørende er varslet, skriver Sør-Øst politidistrikt på Twitter.

Onsdag kveld rykket politiet, ambulansen og brannvesenet ut til Buttentjern. Årsaken var at politiet hadde blitt kontaktet av familien til en Hønefoss-mann som skulle isfiske skriver Ringerikes Blad.

Mannen ble meldt savnet ved 18-tiden, etter at han ikke møtte til en avtale i 15-tiden onsdag.

Politioverbetjent Jens Ole Hval på stedet opplyste til Ringerikes Blad ved 21-tiden at det er oppdaget et hull i isen. Man jobbet ut fra en teori om at mannen enten har falt gjennom isen og kommet seg opp, og befant seg i skogen, eller at han ikke har klart å komme seg opp igjen.

En større leteaksjon ble iverksatt med både politihelikopter og Sea King, og onsdag kveld ble mannen i 70-årene funnet omkommet i vannet.

(Nettavisen/Ringerikes Blad)