En dansk turgåer som har vært savnet siden midten av august, er funnet død i sitt telt i Setesdal.

Mannen ble funnet død litt nord for Raudvatnet etter at teltet hans ble observert av et politihelikopter på søk i området sammen med fly fra Norsk Aeroklubb, opplyser politiet i Agder.

Mannen har vært savnet siden 13. august. Politiet mistenker ikke noe kriminelt, og har varslet de pårørende.

