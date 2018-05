Schjøtt-Pedersen bekrefter henvendelse om Borten Moes rådgiver

Den tidligere stabssjefen ved SMK, Karl Eirik Schjøtt Pedersen (Ap), bekrefter at den tidligere Natur og Ungdom-lederen Silje Ask Lundberg tok kontakt.

Schjøtt-Pedersen var stabssjef ved Statsministerens kontor (SMK) i den rødgrønne regjeringen før regjeringsskiftet i 2013 og bekrefter overfor VG at Lundberg tok kontakt med SMK om upassende oppførsel fra tidligere olje- og energiminister Ola Borten Moes (Sp) politiske rådgiver Ivar Vigdenes.

– Jeg fikk også en henvendelse om en politisk rådgiver. Jeg fant det naturlig å be den aktuelle statsråden undersøke saken. Etter en tid meldte statsråden tilbake at saken var undersøkt, og at det etter statsrådens vurdering ikke var grunn for ytterligere tiltak. Ut fra denne tilbakemeldingen konkluderte jeg med at det ikke var grunnlag for å gå videre med saken, skriver Schjøtt-Pedersen i en tekstmelding til avisen.

I et innlegg på Facebook onsdag kritiserer Lundberg måten varselet ble håndtert på. Etter å ha henvendt seg til SMK ble hun ringt opp av Borten Moe som skal ha sagt at hun overreagerte og oppfordret henne til å droppe saken.

Lundberg skriver at hun gjennom flere møter oppfattet tonen fra Vigdenes som «i overkant uformell og flørtete». Hun skriver også at hun fikk en tekstmelding fra Vigdenes etter en TV-opptreden med en kommentar om at hun var «sexy på TV».

