Scotland Yard med klar beskjed til Farouk Abdulhak

Scotland Yard er tause om den siste utviklingen, men står fast ved at klappjakten fortsetter.

I elleve år har rikmannssønnen Farouk Abdulhak klart å unnslippe en omfattende internasjonal klappjakt. Abdulhak er mistenkt for å ha voldtatt og drept norske Martine Vik Magnussen (23) i London i 2008. Han ble raskt utpekt som eneste mistenkt i saken, men flyktet til Storbritannia få timer etter drapet.

Abdulhak, som er i begynnelsen av 30-årene, har siden den gang søkt tilflukt i hjemlandet Jemen. Den mektige faren Saher Abdulhak skal gjennom årenes løp ha sørget for at sønnen har blitt skånet for utlevering og straffeforfølgelse i Storbritannia. Jemen har ingen utleveringsavtale med Storbritannia eller Norge.

Til tross for iherdig innsats fra britiske politimyndigheter, diplomatisk innsats fra britisk og norsk UD, internasjonal etterlysning av Interpol, samt gjentatte framstøt fra flere private aktører, er Abdulhak fortsatt en fri mann.

Abdulhak befinner seg nå i et land som er revet sønder og sammen i en langvarig, blodig borgerkrig.

Scotland Yard gir ikke opp

Scotland Yard forsikrer om at de ikke har gitt opp håpet om straffeforfølgelse, og at Abdulhak har ingen grunn til å føle seg trygg til tross for å ha vært på frifot i over et tiår.

- Etterforskningen forblir åpen. Vi vil fortsette med å lete etter lovlige muligheter til å pågripe den eneste personen som er etterlyst for drapet på Martine, sier etterforskningsleder Andrew Partridge til Nettavisen.

- Selv om tiden går, vil ikke dette endre vårt standpunkt. Jeg anmoder nok engang Farouk Abdulhak til å returnere til Storbritannia for å få løst denne saken, sier Partridge.

Den blodige borgerkrigen i Jemen har forverret handlingsrommet for å få Abdulhak utlevert til Storbritannia. I korte trekke er Jemen delt i to med en internasjonalt anerkjent regjering sør i landet, og den opprørske Houthi-bevegelsen nord i landet. Jemen-konflikten brøt ut i 2015 og er blitt storpolitikk, hvor mektige land som Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater støtter regjeringen i sør militært og økonomisk, mens Houhti-bevegelsen i nord får støtte fra Iran.

Det antas at Abdulhak befinner seg nord i landet - et sted rundt hovedstaden Sana’a som er kontrollert av Houthi-bevegelsen.

Martine Vik Magnussen (23) fra Asker ble funnet død 16. mars 2008 i kjelleren til leilighetskomplekset hvor medstudenten Farouk Abdulhak bodde. Foto: (Scanpix/Montasje)

Flere uavhengige aktører, deriblant Oslosenterets Kjell Magne Bondevik og Martine-stiftelsen, har en årrekke jobbet parallelt med britiske og norske myndigheter om å finne en løsning på saken.

Stortingspolitikere har også ved tidligere anledninger forsøkt å få Abdulhak utlevert til Storbritannia ved å utøve press overfor forretningsforbindelsene til den mistenktes innflytelsesrike far.

Så langt har ingen av fremstøtene ført til noen løsning.

Utvikling i Martine-saken

Stortingsrepresentant Himanshu Gulati (Frp) er den siste i rekken som har engasjert seg i Martine-saken. Det skjedde etter at Scotland Yard holdt en orientering om etterforskningen for stortingspolitikere tidligere i år. Gulati har det siste halvåret pleiet kontakt med familien til Martine Vik Magnussen og Martine-stiftelsen.

I sommer reiste han til Jemen i privat regi og holdt samtaler med landets innenriksminister, justisminister og leder for landets høyesterett.

Gulati sier han fikk løfter fra den internasjonale anerkjente regjeringen i Jemen om hjelp til å pågripe og utlevere Farouk Abdulhak, dersom han på et tidspunkt skulle oppholde seg sør i Jemen.

- Ministrene jeg møtte hadde både god kjennskap og en sterk menneskelig sympati for det som familien til Martine har gått gjennom. De var villig til å strekke seg langt for å bidra til en løsning i saken, og jeg ble positivt overrasket over hvor mye fleksibilitet de viste, sier Gulati til Nettavisen.

Stortingsrepresentant Himanshu Gulati (FrP) hadde samtaler med blant annet Jemens innenriksminister, som også er visestatsminister, i sommer om Martine-saken. Foto: Himanshu Gulati

- Føler på det økte presset

Martine Vik Magnussens pårørende og Martine-stiftelsen har parallelt med Gulatis framstøt hatt dialog med den jemenittiske regjeringens motpart - Houthi-bevegelsen som har kontroll i det nordlige Jemen.

Gulati forteller at Martines far, Odd Petter Magnussen, og Martine-stiftelsen skal ha fått signaler om at Houthi-ledelsen har vilje til å finne en løsning på saken. Det er én av Houthi-lederens nærmeste rådgivere - en egyptisk advokat med internasjonal praksis i Paris - som skal ha uttrykt dette overfor stiftelsen, ifølge Gulati.

- Den mistenkte Farhouk Abdhulak har gjennom farens kontakter opplevd en form for politisk immunitet i Jemen. Dette er i ferd med å endre seg, og vi vet at den mistenkte, som trolig fortsatt er i Houthi-kontrollerte områder, føler på det økte presset, sier leder for Martine-stiftelsen, advokat Patrick Lundevall-Unger, i en uttalelse til Nettavisen.

- Vi har jobbet systematisk over tid for å få sympati og forståelse fra begge parter i krigsherjede Jemen, og innsatsen til stortingsrepresentant Himanshu Gulati og Martine-stiftelsens leder Patrick Lundevall-Unger har vært uvurderlig i denne sammenheng. Vi er et stort steg nærmere rettferdighet for Martine, og regner med at det snart blir videre utvikling i saken, sier Martines far Odd Petter Magnussen i en uttalelse til Nettavisen.

Scotland Yard ønsker ikke å kommentere løftene som Martine-stiftelsen og Gulati skal ha fått av henholdsvis Houthi-bevegelsen i nord og regjeringen i sør.

- Ikke noen ny utvikling i saken

Det er britiske myndigheter som er ansvarlige for etterforskningen og straffeforfølgning av drapet på Martine Vik Magnussen. Men norske myndigheter har også vært involvert i Martine-saken.

Utenriksdepartementet (UD) opplyser at det fra norsk side er gjort mye arbeid med sikte på å støtte og utfylle en solid britisk innsats.

- I møter med britiske myndigheter, kommet i stand på norsk initiativ, har de ikke kunnet melde om noen ny utvikling i saken. I et møte tidligere i år, gjentok britiske myndigheter at slik Martine-saken står i dag, ser de ikke noen annen rolle for norske myndigheter enn at Martine-saken tas opp i ulike sammenhenger, og at man bistår i eventuelle fellestiltak initiert av britisk side, sier pressetalsperson i UD, Guri Solberg, til Nettavisen.

- Martine-saken ble sist tatt opp i mai i år, i et møte mellom statssekretær Marianne Hagen og Jemens sosial- og arbeidsminister dr. Ebtihag Alkamal. Departementet informerer Martine Vik Magnussens familie om disse møtene, sier Solberg.

- Utenrikstjenesten har ikke vært involvert i kontakt mellom Martine-stiftelsen, stortingsrepresentant Gulati og Odd Petter Magnussen og den jemenittiske regjeringen i sør og houthi-bevegelsen i nord, sier hun.

Det var TV 2 som omtalte nyheten først om at det har vært dialog om Martine-saken med både opprørerne i nord og regjeringen i sør.

Bistand til Jemen

En FN-rapport anslår at konflikten i Jemen vil ha krevd anslagsvis 230.000 menneskeliv ved utgangen av 2019 – enten som direkte følge av krigshandlinger eller som følge av sultkatastrofen forårsaket av krigen.

Jemen har vært en stor norsk bistandsmottaker i flere år. I tidsperioden Farouhk Abdulhak har vært på frifot (2008 -2018), har Norge bevilget 774,5 millioner kroner i bistand til landet, vister tall fra Norad.

Dette er ikke såkalt stat til stat-bistand hvor midlene deles direkte ut til landets myndigheter, men er bistand som er kanalisert gjennom norske og multilaterale uavhengige organisasjoner. Norsk bistand til Jemen skjøt fart da nødhjelpsbehovet eksploderte etter utbruddet av krigen i 2015. Så å si all bistanden har gått til nødhjelp.