Se direkte: Drøye tusen personer står foran Stortinget og demonstrerer

Mange trosser koronarestriksjonene utenfor Stortinget for markeringen og demonstrasjonen etter George Floyds dødsfall.

OSLO (Nettavisen): Over 19.000 personer hadde på forhånd varslet at de ville delta på demonstrasjonen «We can't breathe - rettferdighet for George Floyd». Til tross for at organisasjonene også hadde oppfordret om å delta via livestream later det likevel til at flere tusen har tatt turen.

Kvart på fire sier operasjonsleder i Oslo politidistrikt, André Kråkenes, til Nettavisen at det er rundt tusen personer ved ambassaden og flere hundre ved Stortinget. Like etter klokken 16.00 begynte personene å spasere videre mot Stortinget.

Flere kilometer langt tog

Ifølge NRK skal toget av demonstranter fra Huseby til Stortinget være flere kilometer langt. Klokken 16.12 opplyser politiet at folk er i ferd med å forlate den amerikanske ambassaden.

- Vi ser et oppbrudd her nå, sier Kråkenes til Nettavisen.

Her roper folk slagordet som har blitt hørt verden rundt de siste dagene:

På spørsmål fra Nettavisen om hva politiet gjør med tanke på smittevern, svarer Kråkenes, at det ikke er noe politiet prioriterer.

MANGE FOLK: Mange var samlet utenfor Stortinget i 16-tiden fredag. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

- Vi er ikke noe smittepoliti. Det er arrangøren og hver og en som møter opp som er ansvarlige for å overholde den. Men i dag har vi mest fokus på ytringsfriheten, sier Kråkenes.

Dana skal holde appell: - Nok er nok:

Politiet hadde heller ikke noe å utsette på demonstrantene som var på Huseby:

- Ved ambassaden gikk det rolig for seg. Det ble meldt om at noen hadde avfyrt en røykgranat i mengden, men ingen ble skadet. Vi takker alle demonstranter og deltakere for en fredelig demonstrasjon, skriver Oslo politidistrikt på Twitter.

SOLIDARITET: Markus Mauricio Johansen (20) er til stede for å vise sin solidaritet. Foto: Trond Lepperød (Mediehuset Nettavisen)

Hør hvorfor 20 år gamle Markus Mauricio Johansen demonstrerer i dag:

Satte ned foten

Etter at kommunen satte foten ned for George Floyd-demonstrasjonen i Oslo etter smittebekymring, måtte arrangørene African Student Association ved Universtetet i Oslo og Arise finne andre løsninger for å gjennomføre markeringen og demonstrasjonen etter George Floyds dødsfall.

En god stund før markeringen skulle starte, hadde en del allerede samlet seg foran Stortinget:

I tillegg skal det organiseres en menneskelige kjede i Oslo av 750 personer som har meldt seg på til arrangementet. De har fått til sendt møtepunkt, slik at ikke for mange skal samles ett sted.

PÅ PLASS: Mia, Marcelle og Michelle møtte opp foran Stortinget i god tid før markeringen skulle starte. Foto: Trond Lepperød (Mediehuset Nettavisen)

- Hundrevis er møtt opp til markeringen og trosser smittervernsreglene. Det kommer stadig flere, ofte i grupper. Det er mye ungdommer, noen kommer marsjerende og andre i grupper med egne faner og plakater. Det ropes «no justice, no peace», sier Nettavisens reportere på stedet.

LITE AVSTAND: - Hundrevis har møtt opp til markeringen utenfor Stortinget og trosser smittervernsreglene, sier Nettavisens reportere på stedet. Foto: Trond Lepperød (Mediehuset Nettavisen)

Dette til tross for restriksjonene på en maksgrense på 50 personer gjorde at planen om å knele utenfor den amerikanske ambassaden i Oslo utgikk. Fredag formiddag sperret politiet av området for all trafikk, og i stedet samlet 50 utvalgte demonstranter seg foran Stortinget fredag ettermiddag.

Flere tusen er ventet

Til tross for at organisasjonene bak demonstrasjonen og markeringen har hatt en god dialog med politiet i forkant av arrangementet, er det likevel ventet flere tusen deltakere.

«Rart at det er slike tiltak kun for demonstrasjoner, men fulle kjøpesentre hvor folk må snike seg forbi for å komme frem er greit? Det gir ikke mening spør du meg», var en av kommentarene på Facebook.

«Jeg kommer uansett», skrev en annen til tross for at arrangørene oppfordrer deltakerne til å overholde smittervernsreglene.

«Vi forstår at mange ikke er enige i myndighetens vurdering eller vår beslutning om å kun ha 50 demonstranter, men husk at denne demonstrasjonen ikke er den eneste muligheten vi har til å vise solidaritet for George Floyd eller motstand til politivolden i USA og verden over», skrev arrangøren på Facebook torsdag.

Oslo 20200605. Demonstrasjonen «We can't breathe – rettferdighet for George Floyd» utenfor Stortinget fredag ettermiddag. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Flere kjente fjes

Blant dem som har varslet deltakelse er blant andre influenseren og den tidligere bloggdronningen Sophie Elise, Odd Magnus Williamson og Henrik Thoedesen.

Også kjendiser som Astrid Smeplass, Julie Bergan, Isabel Raas, Jonis Josef og Hakeem har varslet deltakelse.

Andre kjendiser har allerede deltatt i markeringen på sin egen måte. Blant dem Jørgine Massa Vasstrand, eller «Funkygine» som hun er mest kjent som, samlet familien sin med plakater og delte bilde på Instagram for å støtte saken.

- Vi kommer ikke til å være i Oslo i dag for å delta på den fredelige demonstrasjonen, men vi er med fra Jessheim, skriver Vasstrand til bildene.

Døde under pågripelse i Minneapolis

Dødsfallet til afroamerikaneren George Floyd har skapt kraftige reaksjoner over hele verden. 46-åringen døde etter at en politimann holdt ham i bakken med et kne mot nakken i flere minutter under en pågripelse i Minneapolis 25. mai.

Politibetjenten Derek Chauvin er pågrepet og ble først siktet for uaktsomt drap. Siktelsen har senere blitt endret til «unintentional second degree murder». Dette tilsvarer en skjerping i retning av det som på norsk kalles forsettlig drap.

De tre andre politifolkene som var til stede under pågripelsen av Floyd, er siktet for medvirkning.