Se hva vi fant på Instagram

Noe av det vi har funnet på Instagram i dag.

I denne saken finner du noen av dagens mest aktuelle Instagram-bilder fra inn og utland.

I sommer uttale Kanye West til TV-vert Jimmy Kimmel at «Jeg ser fremdeles på Pornhub». Det falt i god jord hos den noe uglesette bransjen, og Pornhub var rask til å prøve skape blest.

Det klarte de denne måneden, da West dukket opp på promoteringen til nettopp Pornhub.

- På pornhub-promoteringen med broren min og en av verdens største artister gjennom tidene, Kanye West, skriver pornoregissør Greg Lansky til bildet, som viser en fornøyd West.

Stemningen ser ut til å ha vært god:

Mercedes Benz har vist frem sitt fremtidige design - i form av et sølvgrått glis.

- Det begynte med en drøm om å føre Formel 1-teknologien til gatene. Den drømmen begynner nå å bli virkelighet.

Under ser du hvordan Mercedes ser for seg et F1 overført til vanlige veier.

Av helgens hendelser innen TV-mediet, har «Skal Vi Danse» fått mye oppmerksomhet. Eller deltaker Frank Løke, som overrasket både seere, TV 2 og dansepartner med å opptre kun ikledd en såkalt Borat-drakt.

Løke selv har lagt ut bilde på sin Instagram, der han sier han skal vinne dansepartneren tilbake.

Kylie Jenner på sin side har brukt sin SoMe-profil på å dele bilder fra en ny reklame for hennes og venninnen Jordyns nye kolleksjon, som slippes senere i måneden.

Sports Illustrated Swimsuit har i helgen lagt ut en rekke bilder og videosnutter fra castingen til SIS 2019.

