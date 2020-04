Se, ingen påskekø! Vegvesenet og politiet minner om fartsgrensene

Politiet og Statens vegvesen venter mindre påskeutfart enn vanlig og frykter at folk skal la seg friste til å kjøre for fort.

OSLO (Nettavisen): Fredag før palmesøndag pleier å være en stor utfartsdag. Denne gangen forventer Statens vegvesen å se et helt annet bilde.

- Er det noen køer ut av Oslo? spurte Nettavisen klokka 12.30.

- Nei, det har vi ikke noe av, svarte trafikkoperatør Annie Serup på vegtrafikksentralen som overvåker veinettet i hovedstaden.

- Jeg regner ikke med at det blir noen stor utfart i dag. Jeg antar de fleste har fått med seg beskjeden fra myndighetene og ikke skal på hyttene sine, sier Serup og forteller at de siste ukene har vært preget av et helt annet trafikkbilde enn det som er vanlig:

- Det har vært betraktelig mindre trafikk enn vanlig, både ut og inn av Oslo.

Se video fra webkamera på E18 ved Maritim

Se video fra webkamera på E16 ved Sollihøgda

E16 ved Sollihøgda fredag klokka 13. Foto: Webkamera (Statens vegvesen)

Minner om fartsgrensene

- Det er mye å tenke på nå for oss alle, sier avdelingsdirektør Nils Audun Karbø i Statens vegvesen ifølge vegvesen.no.

- Det er forståelig, men nettopp i en slik situasjon er det også viktig at vi ikke glemmer å ha oppmerksomheten på trafikken når vi først er ute på veien.

Med svært lite trafikk på ellers godt trafikkerte strekninger, er det nå kun fartsgrensene som setter grenser for hastigheten, og ikke øvrig trafikk. Under korona-krisen har politiet blant annet i Oslo stoppet folk i høy fart på veier der det ellers er mye trafikk.

- Fartsgrensene er maksimal tillatt hastighet, sier Karbø og har følgende beskjed:

- Hold fartsgrensen, avpass farten etter vær- og føreforhold og vær oppmerksom!

Klar beskjed fra UP

- Som følge av hytteforskriften legger vi til grunn at påskeutfarten vil bli mindre enn tidligere år. De siste årene har det vært få alvorlige trafikkulykker som direkte kan knyttes til påsketrafikken. Det vil likevel bli gjennomført trafikkontroller, opplyser Utrykningspolitiet.

UP-sjef Steven Hasseldal oppfordrer alle til å overholde hytteforskriften, overholde fartsgrensene, kjøre rusfri og være en oppmerksom medspiller i trafikken.

- Våren er tid for å ta fram to-hjulinger, og jeg ber bilister og motorsyklister om å ta hensyn til hverandre, sier han ifølge UPs Facebook-side.