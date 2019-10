Se Oslo-politiets dramatiske voldshelg

Blind vold herjet hovedstaden - dette rykket politiet ut på denne helgen.

Helgens voldsbølge i Oslo ryster både politikere og folk flest.

Mandag møtes byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og justisminister Jøran Kallmyr (Frp) til krisemøte om den alvorlige situasjonen i hovedstaden.

På tre og en halv time, fra fredag klokken 23.00 og til 02.30 lørdag, rykket politiet ut til mer enn 20 voldshendelser i Oslo sentrum.

«Oslo sentrum: Så langt i natt, har vi rykket ut på et relativt høyt antall tilsynelatende uprovosert vold. I noen tilfeller har et større antall gjerningspersoner gått til angrep på enkeltpersoner eller et mindre antall offer. Noen av disse er også påført skader.»

Det skrev Oslo-politiet på Twitter natt til lørdag - og langt verre skulle det bli.



Her viser vi noen av de mange utrykningene Oslo-politiet ble kalt ut på:

«Tøyen: En kvinne ble nylig slått flere ganger, og fraranet sin mobiltelefon, før gjerningsmannen løp fra stedet. Vi har nettopp pågrepet antatt riktig gjerningsmann idet han kom ut av en taxi på Skullerud, og viftet med en kniv. Den stjålne mobiltlf ble funnet ved gj.mann.»



«Kvinnen kjørt til Legevakta. Hun blir anmeldt for vold mot politi. Politiet er fortsatt på adressen og foretar åstedsundersøkelse.»



«Vi er i Harbitzalleen hvor det var meldt om bråk. Vi er i kontakt med tre personer på utsiden. Den ene personen blør i ansiktet. Vi tar oss inn på en adresse og sjekker hva som har skjedd.»

«Lutvannsveien. Vi er på vei til stedet etter flere meldinger på mange personer som skal slåss.»

«Rockefeller. En person anholdt og kjørt arrest etter å ha slått og spyttet på en dørvakt. Fornærmede er kjørt legevakten.»

20 personer i slagsmål

«Youngstorget: Ca 20 personer innblandet i slagsmål. Vi er på vei med patruljer og ambulanser.»



«Bøler: En ung gutt ble tidligere i natt fraranet sin jakke og mobiltelefon, og ble også slått med belter av gjerningspersonene. Våre mannskaper har foretatt straksetterforskning, som har medført at vi nettopp har anholdt 5 ungdommer på Ellingsrud. Trolig knyttet til ranet.»



«Romsås senter: En mann har rundt midnatt blitt angrepet og slått av en gruppe ungdommer inne i en heis. Fornærmede er omtåket og har smerter i kroppen, og blir derfor kjørt sykehus. Fornærmede husker ikke noe av hendelsen, og vi har ikke opplysninger om gjerningspersoner.»

En mann slått ned - fem pågrepet

«Slemdalsveien: En mann skal ha blitt slått ned av flere gjerningspersoner, og kan være skadet. Politi og ambulanse på åstedet. Gjerningspersonene har løpt fra stedet. Vi ivaretar fornærmede og søker etter flere yngre gutter med caps.»



«Hauger skole. Vi er på vei til stedet etter melding om noen ungdommer som skal ha forsøkt å tenne på noen gjenstander i nærheten av skolen.»

- Byrådet har mistet kontrollen

– Byrådet har mistet kontrollen over voldsutviklingen i Oslo, sier Høyres gruppeleder, Eirik Lae Solberg.

- Dette er terror mot bymiljøet vårt, sier Jan Bøhler (Ap) til VG.

– Mye tyder på at det er snakk om større gjenger med menn som uprovosert går til angrep på enkeltpersoner eller mindre grupper, sa operasjonsleder Tor Jøkling i Oslo-politiet til NTB.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og justisminister Jøran Kallmyr (Frp) møtes klokken 13.

Kallmyr: Vil bruke tvang

Kallmyr vil låse inn 16-åringer med tvang:

– Det er helt uakseptabelt at vi har såkalte ungdomsgjenger som reiser rundt i byen og lager kvalm, og banker opp folk som er helt uskyldige, uttalte Kallmyr til NRK søndag.

Han vil fremme et forslag som skal gjøre det lettere å låse inn kriminell ungdom mellom 16 og 18 år med tvang.

– De må kunne tas vekk fra miljøet i Oslo, og være på en plass der de lærer disiplin, går på skole, står opp om morgenen og får arbeidstrening.

Leder av Oslo politiforening, Kristin Aga, er sterkt bekymret:

- Det er ikke overraskende at det stilles spørsmål om politiets ressursmangel nå. Vi har vært tydelig på at de operative styrkene ikke er til stede der det skjer lenger. Det er altfor få patruljer ute i gatene fordi vi ikke har nok folk på jobb, sier Aga til Dagbladet.

Temaet engasjerer

Temaet skaper stort engasjement på Twitter:

«Så Høyre vil gi mer penger til Natteravnene og Frp foreslår å gjøre familiene til unge voldsutøvere fattigere. Det mangler ikke gode forslag, i hvert fall.»



«Andre har stilt spørsmålet for meg, men ingen gir noe svar: Hva om disse gjengene hadde vært etnisk norske og gått løs på innvandrere? Ville Erna da fordømt det? Ville vi hatt fakkeltog? Forsømmelse fra diverse politiske korrekte? Hva ville SV sagt?»



«Justisminister Jøran Kallmyr skal lære voldelig ungdom å stå opp om morgenen. Han tror åpenbart problemet er at de ikke har vekkerklokke.»

Slik utviklet hendelsen på Slemdal seg:

