Se oversikt: Her har kvikkleire-alarmen gått i Norge de siste 40 årene

Kvikkleireskred har tidligere krevd flere menneskeliv i Norge.

Skredet på Gjerdrum er det største kvikkleireskredet i Norge i nyere tid, og opp mot 1.000 mennesker kan være berørt av skredet. Onsdag kveld er ti personer ikke gjort rede for.

Dette skredet er ikke det eneste store kvikkleireskredet som har gått i Norge de siste 40 årene. Det er heller ikke det eneste store skredet som har gått så langt i år, 3. juni ble flere hus og hytter ble tatt av et stort skred på Kråknes i Alta. Ingen mennesker omkom eller ble skadd i dette raset.

Sørum i Viken

Norges Geotekniske Institutt (NGI) har laget en oversikt over de mest kjente, store kvikkleireskredene i Norge. Den viser at siden 1988 har det vært syv store skred fordelt utover landet.

Før skredet i Alta i sommer, var det fire år siden det forrige kvikkleireskredet i Norge. Da ble tre menn fra Litauen tatt av et stort ras på Sørum i Viken fylke. Alle tre omkom i skredet, men bare en ble funnet.

Byneset i Trondheim

I Byneset i Trondheim gikk det 1. januar 2012 et flere hundre meter langt jordskred. Ingen personer omkom i skredet, men rundt 50 personer ble evakuert i flere dager. Ifølge NTB ble ingen bolighus tatt av dette skredet, som gikk i et jordbruksområde.

Skredkanten var mellom 10 og 15 meter høy, og omlag 35.000 kubikkmeter masse raste ut.

Lyngseidet i Troms

3. september 2010 gikk det et relativt stort kvikkleireskred ved sjøkanten i Lyngseide i Troms etter at det var fylt opp løsmasser.

NGI skriver at skredet forplantet seg bakover, og tok med seg flere bolighus og hovedveien gjennom Lyngseidet. Ingen personer omkom.

Rundt 40 personer fra 16-17 husstander ble evakuert etter skredet, ifølge NTB.

Kattmarka i Namsos

Politiet tok selvkritikk etter at et kvikkleireskred på 400.000 kubikkmeter tok med seg fire bolighus og seks hytter ved Kattmarka i Namsos 13. mars 2009.

15 bolighus ble evakuert, og det tok lang tid før beboere fikk flytte tilbake. Ett år etter skredet ble sikringsarbeidet ferdig, og området friskmeldt av NVE. NTB skriver at Namsos kommune vedtok et forlik i millionklassen med forsikringsselskapene etter raset.

Ingen omkom i raset, som ble utløst av sprengning i forbindelse med veiarbeid.

Flere store skred

I Finneidfjord i Nordland 1. juni 1996 omkom fire mennesker etter at et stort skred tok med seg to bolighus og rundt 400 meter av E6 ut i fjorden.

I Balsfjord omkom to mennesker i et kvikkleireskred i 1998. 29. april 1978 var det største kvikkleireskredet som rammet Norge på 1900-tallet, ifølge NGI. Da raste fem-seks millioner kubikkmeter ut fra et område på 330 mål i Rissa.

Dette skredet hadde en skredkant på 1,5 kilometer, og over 20 hus og gårdsbruk ble tatt av raset. Én person omkom.

