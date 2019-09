Se til Trondheim - steng kranene tidligere

Et godt sted å bo er også et trygt sted å bo. Derfor bør kommunene stenge alkoholkranene tidligere.

Lokalvalget er over, og mange kommunestyrer har fått nye medlemmer. De folkevalgte har en viktig oppgave foran seg med utforming av den lokale alkoholpolitikken. Mange hensyn må veies mot hverandre for at budsjettene skal gå opp, men den letteste prioriteringen bør være å gjøre kommunen til et trygt sted å bo.

En undersøkelse gjennomført av Helsedirektoratet i 2014 viser at 36 prosent av oss føler oss utrygge i sentrum på kveldstid i helgene der vi bor. 21 prosent sier de ville gått ut oftere dersom det var mindre vold og fyll.

Legg til rette for et trygt uteliv

Dette er tall vi må ta på alvor. Mye bråk, vold og utrygghet er knyttet til drikking. Derfor er et av de mest effektive tiltakene for å skape en by der folk trives, også på kveldene og i helgene, å avslutte serveringen av alkohol kl. 02 i stedet for kl. 03.

Mange kommuner har redusert skjenketiden og erfart at det fører til langt færre voldsepisoder.

I Trondheim forsvant hele 70 prosent av volden mellom klokken tre og fire om natten da de reduserte skjenketidene med én time i 2008. Nedgangen i fysisk vold ble halvert det påfølgende året. Tiltaket resulterte heller ikke i at volden ble flyttet til andre tider eller andre steder i byen, men at den faktisk forsvant.

En studie blant de 18 største bykommunene i Norge finner at én times kortere skjenketid ga kutt i antall voldstilfeller med 16 prosent.

Innbyggernes interesser viktigst

Alkoholloven gir kommunene et stort rom til å føre en lokalt tilpasset alkoholpolitikk. Flere har valgt å stramme inn på de nasjonale salgs- og skjenketidene med stor suksess. Vi håper disse kommunene fortsetter det gode arbeidet for å trygge innbyggerne, og at andre kommuner følger etter.

Folk flest ønsker en ansvarlig alkoholpolitikk. Derfor er det også stor støtte blant nordmenn til å begrense skjenketidene. Hele seks av ti mener at alkoholserveringen bør stenge klokken 02 eller tidligere. Det kom fram i en undersøkelse som Sentio gjorde på vegne av Actis tidligere i år.

Strengere krav

For å legge til rette for et tryggere uteliv må kommunene innføre strengere krav til hyppighet og kvalitet av kontroller med skjenkebevillinger. Alvorlige brudd på salgs- og skjenkebevillinger, som salg til mindreårige, må få konsekvenser, som umiddelbar inndragning. Kommunene kan også i større grad knytte vilkår til bevillinger, for eksempel at alle ansatte ved skjenkestedet skal ta kurs i ansvarlig vertskap.

En trygg kommune er også en god kommune å bo i både for store og små. Da må hensynet til folks trivsel settes foran hensynet til næringsinteresser.

Lykke til i arbeidet med å utforme en ansvarlig alkoholpolitikk!