Se video fra «tordentorsdag» - Pinsehelga byr på mer ustabilt vær

Torsdag bød på kraftig regn og torden. Til helga blir det mer ustabilt vær, ifølge meteorologene.

OSLO (Nettavisen): Nettavisens kamera på Oslos tak fanget opp mørke skyer, lyn og torden torsdag ettermiddag (Se timelapse i videovindu). Pinsehelga vil by på mer ustabilt vær, ifølge Meteorologisk institutt.

215.875 lynnedslag

I Europa har det det siste døgnet vært 215.875 lynnedslag, ifølge nettstedet LightningMap.org. I løpet av 24 var det registrert rundt 22.000 lyn bare over Norge og Sverige.

I Asker, Romerike og nordre del av Østfold ble strømkundene hardt rammet. I løpet av dagen var 40.000 rammet av kortere eller lengre strømbrudd, ifølge Hafslund Nett.

Se oppdatert farevarsel på yr.no

Mer regn og farevarsel

- Pinsehelga byr på ustabilt vær med perioder med regn og regnbyger i hele Norge, meldte Meteorologisk institutt på Twitter torsdag ettermiddag.

Det er ute gult farevarsel for Østlandet, Sørlandet og Nord-Norge for jordskredfare og for Oppland og Hedmark og Trøndelag og Øst-Finnmark; kraftige regnbyger. Det er videre ute gult farevarsel for flomfare for Østlandet og Sørlandet og Nordland.

- Det er ventet fremdeles regn og stedvis kraftige regnbyger fredag, lokalt med intensitet på opp mot 30 millimeter i døgnet. Nedbørmengdene og nedbørens plassering er usikker, heter det i farevarselet for Østlandet og Sørlandet.