Sebra rømte fra sirkus - skutt og drept på motorvei

Skapte trafikkaos på motorvei.

Onsdag morgen rømte to sebraer fra et sirkus i den nordtyske byen Tessin. En av dem ble fanget inn ganske raskt, mens den andre forsvant i flere timer, skriver CNN.

Rømlingen skapte da delvis trafikkaos på en motorvei i området, noe som førte til at veien ble stengt. Den firbeinte skal blant annet ha forårsaket et trafikkuhell mellom to biler på stedet. Verken personer eller sebraen skal ha blitt skadd.

Den stripete skapningen sørget for at store politistyrker ble sendt til stedet. Forsøk på å stoppe og fange dyret endte med at den løp inn i og skadet en bil, for så å løpe fra stedet.

Ifølge CNN ble også en politibil skadd, mens en politibetjent ble lettere skadd.

DREPT: Denne sebraen rømte fra et sirkus i Tyskland onsdag. Etter flere timer på rømmen, ble den til slutt skutt og drept. Foto: Scanpix

En trener ansatt ved sirkuset forsøkte så å fange inn sebraen fra et jorde i nærheten, men heller ikke han klarte å fange den. Til slutt ble mannskaper fra brannvesenets redningsgruppe for dyr tilkalt, og sebraen ble skutt og drept på stedet.

Politiet i Rostock tvitret om hendelsen, og i kommentarfeltet under spør flere seg om hvorfor sebraen ble drept i stedet for å bli bedøvet.

- Omstendighetene rundt skytingen undersøkes fortsatt, skriver politiet i en pressemelding.