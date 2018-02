Sedelighetssiktet samfunnstopp løslates

Ikke grunnlag for å fengsle samfunnstoppen videre.

Politiet i Troms løslater torsdag den sedelighetssiktede samfunnstoppen i Troms.

Den siktede blir løslatt i løpet av dagen, bekrefter politiet i en pressemelding.

- Det er ikke så stor fare for forspillelse av bevis at videre fengsling er påkrevd av hensyn til etterforskninga, sier politiinspektør Elin Norgård Strand i en kommentar.

Den profilerte samfunnstoppen ble pågrepet 3. januar i år, og har vært varetektsfengslet siden.

Tre fornærmede



Siktelsen er nå utvidet til å omfatte samme type forhold for ytterligere en fornærmet.

Det er tre fornærmede i saken, inkludert den fornærmede i den tidligere henlagte saken.

Mistanken rundt de tre fornærmede knytter seg til hendelser etter 2010.

- Han er lettet

Nettavisen har snakket med siktedes forsvarer, Bjørn M. Litveit Hansen.

- Hva er din kommentar til løslatelsen?

- Det er gledelig og riktig, og min klient er lettet, sier forsvarer Bjørn M. Litveit Hansen til Nettavisen.

- Hvordan har han det nå?

- Jeg skal ikke uttale meg om hans følelsesliv, utover at han er lettet, svarer forsvareren.

- Siktelsen er utvidet, hva er hans kommentar til det?

- Han erkjenner ikke skyld på noe punkt, bekrefter forsvareren.

- Heftig periode i varetekt



- Hva vil du si til saken slik den står nå?

- Dette har vært en heftig periode i varetekt, hvor min klient er konfrontert med anklager han ikke forstår, så nå er han lettet over at denne fasen er over, sier forsvareren.

- Han er ilagt besøksforbud overfor fornærmede i saken - hvordan forholder han seg til det?

- Det har han ingen problemer med, han kommer ikke til å ta kontakt med noen av dem, sier forsvarer Bjørn M. Litveit Hansen til Nettavisen.

Flyktning-/asylmiljøet

Politiet mistenker fortsatt at det kan være flere fornærmede, og at siktede har møtt dem i flyktning-/asylmiljøet og blant ungdom som har bodd på institusjon.

Den siktede blir ilagt kontaktforbud overfor de fornærmede.

Nettavisen har forsøkt å få en kommentar fra bistandsadvokat Gunhild Bergan.

