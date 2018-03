Seks av ti nye borgere har dobbelt statsborgerskap

Selv om hovedregelen er at Norge ikke tillater dobbelt statsborgerskap, får seks av ti nye norske borgere beholde sitt gamle pass.

Eritreere og somaliere utgjør de to største gruppene som beholdt sitt gamle statsborgerskap etter at de ble norske borgere i fjor, skriver Bergens Tidende. De neste landene på listen er Thailand, Afghanistan, Irak og Iran, ifølge tall avisen har fått fra Utlendingsdirektoratet.

I fjor fikk 12.500 personer – 59 prosent av dem som oppnådde norsk statsborgerskap – beholde sitt gamle statsborgerskap. Andelen var den samme året før. Forklaringen er at det er en rekke unntak fra hovedregelen om at man ikke kan ha dobbelt statsborgerskap i Norge. Unntakene gjelder blant annet dersom det andre landet ikke tillater at man sier fra seg statsborgerskapet.

Andre grunner kan være et statsapparat som har kollapset, at det er urimelig kostbart eller risikofylt å kvitte seg med det andre statsborgerskapet, grunnet faktorer som krig eller forfølgelse. Personer som er født med dobbelt statsborgerskap eller gifter seg med utlendinger kan også få unntak.

Venstre og SV har ivret for å tillate dobbelt statsborgerskap, og i fjor snudde Høyre og Frp fra nei til ja. Dermed er det ventet at regjeringen får flertall for et forslag om å endre reglene.

