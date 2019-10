Seks elefanter døde etter å ha falt ned foss

To gjenlevende elefanter må nå klare seg uten flokken sin etter at seks elefanter ble funnet døde.

Det melder flere utenlandske medier lørdag. Ifølge BBC skal avdeling for nasjonalparker, dyreliv og plantevern ved Thailands natur- og miljødepartement ha blitt kalt ut ved 03.00-tiden lørdag, da en gruppe elefanter blokkerte veien nær fossen Haew Narok.

Noen timer senere skal det ha blitt hørt elefanthyl nær fossen, ifølge Sky News, og tjenestemenn skal ha oppdaget en druknet tre år gammel elefant, før også fem voksne elefanter ble funnet døde.

Ytterligere to elefanter som befant seg på samme sted ble da overvåket, skal sjef over nasjonalparken ha fortalt BBC.

De to overlevende elefantene skal ha blitt flyttet fra området etter ulykken der fem av deres flokkmedlemmer døde. Foto: Panupong Changchai / AFP / NTB Scanpix

De to kan imidlertid ha et tøft liv foran seg, da elefanter ofte er avhengig av å leve i store flokker, og kan ha vanskelig for å finne mat og beskytte seg alene. Det er også tidligere vist at elefanter sørger over tapte flokkmedlemmer.

- Det er som å miste halve familien, sier Edwin Wiek, som er grunnlegger av dyrevernorganisasjonen Wildlife Friends Foundation Thailand.

- Det er ikke noe du kan gjøre. Det er naturen, dessverre.

De to gjenlevende elefantene skal nå være flyttet bort fra området.

Ifølge BBC skal det ha skjedd lignende ulykker ved fossen tidligere, og i 1992 døde åtte elefanter da de falt ned på samme sted.