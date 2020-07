Seks måneder siden WHO slo alarm: Her skyter pandemien fart

For seks måneder siden var det færre enn 100 smittetilfeller utenfor Kina. Så langt har koronapandemien smittet over 16 millioner mennesker.

OSLO (Nettavisen): På seks uker har antallet smittetilfeller seksdoblet seg, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO). I Belgia innføres portforbud og strenge restriksjoner på hvor mange man kan møte samtidig, og i Hongkong skyter smittetallene i været. Her meldes det om tresifret økning i smittetallene for sjette dag på rad.

Seks måneder siden WHO-alarm

Torsdag denne uken er det seks måneder siden WHO slo koronaalarm og erklærte internasjonal helsekrise. På det tidspunktet var det meldt om mindre enn 100 tilfeller utenfor Kina og ingen dødsfall.

- Per i dag er det meldt om mer enn 16 millioner smittetilfeller og 640.000 dødsfall, rapporterte WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus mandag.

Globalt er det tirsdag meldt om mer enn 16,4 millioner smittetilfeller (Johns Hopkins University) og 654.103 dødsfall.

Møter andre smittebølge

Flere europeiske land kan bli tvunget til å gjeninnføre nedstengning og strenge smitteverntiltak i møte med en andre smittebølge. Her strever flere land også med de økonomiske skadevirkningene etter nedstengningen i vår og sommer.

Land som nå ser en «bekymringsfull» økning smittetall er blant annet Belgia, der det nå innføres strenge restriksjoner for å begrense smitten. I Antwerpen ble det mandag innført portforbud. Serveringsstedene må stenge klokka 23, og folk må komme seg hjem før 23.30 og bli hjemme til klokka 06 om morgenen, melder den britiske avisa The Guardian i en situasjonsrapport tirsdag.

STRAMMER INN: Belgia varslet mandag en rekke nye og strenge smitteverntiltak for å bremse ned den andre smittebølgen som nå rammer landet. Belgiere får nå møte maksimalt fem personer utenfor sin egen familie. Foto: John Thys (AFP)

Belgias statsminister Sophie Wilmes varslet på en pressekonferanse mandag at belgiske borgere fra og med onsdag 29. juli og minst én måned fram i tid må forholde seg til restriksjoner som begrenser antallet mennesker du kan møte utenfor din egen husholdning til fem voksne på det mest. Barn under 12 år regnes ikke med i denne grensen. Dette er bare et av flere tiltak i en rekke av restriksjoner som kommer nå, melder flamske VRT.

I Frankrike er det innført portforbud i Quiberon etter et lokalt utbrudd.

