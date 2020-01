Seks personer drept etter skyting i tysk by

Hendelsen skjedde i den tyske byen Rot am See i Baden-Würtetemberg.

Ifølge det tyske nyhetsbyrået DPA er gjerningspersonen pågrepet.

Identiteten til gjerningspersonen og omstendighetene rundt skytingen er ikke kjent, og det er heller ikke kjent hvem ofrene er. Den tyske byen ligger litt over 50 mil fra hovedstaden Berlin.

Ifølge Focus Online fant skytingen sted inne i en bygning, og gjerningspersonen og ofrene skal ha kjent hverandre.

Politiet i Aalen opplyser at situasjonen er under kontroll og at ingenting tyder på at flere personer var involvert i skytingen.

Rot am See ligger i Baden-Württemberg, rundt 100 kilometer vest for Nürnberg, og småbyen har drøyt 5.000 innbyggere.