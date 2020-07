Seks personer involvert i front mot front-kollisjon

Tre personer skal være kritisk skadd etter en front mot front-kollisjon på Riksvei 7 i Viken.

Klokken 16:47 kom meldingen fra politiet om at en front mot front-kollisjon hadde funnet sted på riksvei 7, to kilometer nord for Ørgenvikatunnelen i Krødsherad kommune i Viken fylke. Seks personer var involvert i ulykken.

- I følge helse skal det være 3 personer som er kritisk skadet. Disse, samt et barn er alle fraktet til Ullevål sykehus, skriver politiet på Twitter klokken 18.25 lørdag.

De to andre som var involvert er fraktet til Ringerike og Drammen sykehus.

Det skal ha vært fire personer i en bil og to i den andre. Alle de involverte var ved bevissthet, opplyste Marianna Mørk i Sørøst politidistrikt til NTB etter ulykken.

Ulykken har skjedd på Riksvei 7, Ørgenvika i Krødsherad kommune. Foto: Google Maps

- Alle våkne, men flere er skadet og ambulanse og luftambulanser er på stedet. Foreløpig ikke oversikt over skadeomfanget på personene, skrev politiet på Twitter klokken 17.37.

Veien var en stund stengt, men klokken 18.32 opplyser politiet på Twitter at bilene er tauet og veien åpen for trafikk.

