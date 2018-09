Seks personer pågrepet i vaskehall i Oslo

Politiet har pågrepet seks personer og siktet tre av personene for grovt heleri.

De siktede blir fremstilt for varetektsfengsling onsdag ettermiddag, opplyser politiet i en pressemelding.

- Oslo politidistrikt gjennomførte en planlagt aksjon mot en vaskehall i Oslo sentrum i starten av denne uken. Aksjonen resulterte i at seks personer ble pågrepet, samt at det ble ransaket på tre ulike steder. Pågripelsene og ransakingen knyttes opp mot personer som politiet mener har tilknytning til et kriminelt nettverk i Oslo sør, skriver politiet.

Terje B. Dahl, etterforskningsleder ved enhet øst i Oslo politidistrikt, sier til Nettavisen at aksjonen fant sted mandag morgen.

Utgangspunktet for aksjonen var en siktelse mot tre personer for grovt heleri.

Dahl opplyser til Nettavisen at de tre som nå var siktet for grovt heleri, er godt kjent av politiet fra før.

- Politiet hadde i tillegg bistand fra flere samarbeidsaktører i A-krimnettverket i forbindelse med kontroll av virksomheten i vaskehallen. Politiet har skjellig grunn til å mistenke at dette er en kriminell virksomhet, og at personene besitter store verdier som kommer fra straffbare handlinger, opplyser politiet i pressemelding.

De pågrepne er av både norsk og utenlandsk opprinnelse, opplyser Dahl til Nettavisen.

– Aksjonen er et ledd i den pågående innsatsen mot kriminelle nettverk og gjenger i Oslo sør, og dette viser at innsatsen gir synlige resultater, sier tjenestestedsleder på Manglerud, Gry Lene Sem.

Saken etterforskes ved enhet øst i Oslo politidistrikt.

Nettavisen har fått tilgang til en av fengslingskjennelsene i saken.

Av den fremgår det at en av de siktede er 22 år gammel. Mannen er varetektsfengslet i fire uker, to av ukene under full isolasjon.

Etter det Nettavisen erfarer er flere av de som nå er siktet i saken i familie med hverandre.

