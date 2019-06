Seks skadd etter kollisjon med fire biler i Telemark

To personer sitter fastklemt og er kritisk skadd etter en trafikkulykke med fire biler involvert på E-134 i Hjartdal i Telemark. Fire andre er også skadd.

Saken oppdateres!

- Det er en meget alvorlig ulykke, sier operasjonsleder Jan Kristian Johnsrud i Sørøst politidistrikt til NTB.

Han opplyser at to personer anses som kritisk skadd, mens skadeomfanget er uavklart for to andre. To personer har trolig fått lettere skader.

- Det jeg kan si er at vi fikk melding klokken 15.31 om en alvorlig trafikkulykke med totalt fem biler involvert. Nå er det blitt rettet til fire biler. Brannvesen, politi og ambulanse er på stedet og jobber med pasienter, sier vaktleder i Sør-Øst 110-sentral, Glenn Espen Hustner, til Nettavisen.

Vaktlederen opplyser at det er to luftambulanser og et redningshelikopter på vei til stedet.

- Veien er sperret og vil trolig forbli det en tid framover, opplyser politiet.

Klokka 16.05 informerer politiet at det er to personbiler som har frontkollidert.

- I den ene bilen var det to personer. I den andre var det tre. Bak hver av disse bilene har det kommet en personbil med kun fører i hver av dem. Derfor er totalt syv personer involverte, opplyser politiet på Twitter.