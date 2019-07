Seks skadd etter trafikkulykke med fire biler involvert

Ambulanser sliter med å komme seg frem til ulykkesstedet grunnet kø.

Saken oppdateres.

Ulykken skal ha skjedd langs riksvei 7 ved Torpomoen i Ål i Hallingdal, det melder Sør-Øst politidistrikt på Twitter.

Først skal to biler ha frontkollidert, og som følge av dette har ytterligere to biler kollidert. Trafikken står i begge retninger, og omkjøring er skiltet via Kringlevegen.

Det er seks personer som er definert som skadde i ulykkene. Skadegraden er foreløpig uvisst.

Politiet anmoder kjørende om å vike for ambulanser på vei til stedet, da disse sliter med å komme frem.