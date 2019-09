Seks skutt bare kilometer fra Det hvite hus

Masseskytingene kryper nærmere Donald Trump og Det hvite hus. Flere av ofrene skal ha blitt skutt med et AK-lignende våpen.

NEW YORK (Nettavisen): Politiet i Washington jakter to menn som skal ha skutt flere personer med et AK-lignende våpen torsdag kveld, melder Washington Post.

Hendelsen fant sted ved Colombia Heights, et populært boligområdet i Nordvest-Washington, bare drøye fem kilometer fra Det hvite hus.

Totalt ble ni personer skutt i Washington torsdag kveld i to separate hendelser. To av ofrene omkom.

I den første skyteepisoden ble en mann drept og fem andre skadd i en bakhage i et leilighetskompleks i Colombia Heights. Hendelen fant sted like over klokken 22 på kvelden og fem av ofrene var menn, mens en var kvinne.

Politiet leter nå etter to menn med AK-lignende våpen som var observert i området.

Det er uklart hva som er årsaken til skytingen.

Ifølge Washington Post har det vært 213 drap så langt i D.C i 2019, 123 av dem i The District. Foto: Washington Post

Den andre skyteepisoden fant sted ved 22.30-tiden i en blokkbeboelse i Rhode Island Avenue. Her ble tre personer skutt, en av dem omkom.

Det er foreløpig uklart om det er noen kobling mellom de to skyteepisodene.

- Det er på høy tid å stoppe denne epidemien av vold med våpen i dette landet, og jeg vil ikke stå i ro mens beboerne i Colombia Heights nok en gang blir hjemsøkt av dette forferdelige spekteret av vold, skriver byrådsmedlem i Washington D.C., Brianne K. Nadeau, på Twitter.

Ifølge Washington Post har det vært 213 drap så langt i D.C i 2019, 123 av dem i The District.

Her kan du også politiets uttalelse om hendelsen:

Storselskaper vil ha strengere våpenlover

I det siste har det vært debatt i USA om tilgjengeligheten til automatgevær som AR-15 og andre våpen, fordi de har blitt brukt under masseskytinger.

Toppsjefene for 145 amerikanske storselskaper ba for en uke siden Kongressen om godkjenne et lovforslag som vil innebære strengere våpenlover, skriver NTB.

Lovforslaget inkluderer strengere bakgrunnssjekking av folk som ønsker å kjøpe våpen, og vil tillate domstoler å ta våpen fra personer som anses som en «ekstrem risiko».

Debatten om våpenlovgivningen har rast etter masseskytingene i Texas, Ohio og Odessa i august.

– Å ikke gjøre noe med USAs våpenkrise er simpelthen uakseptabelt, og det er på tide å stå sammen med den amerikanske befolkningen når det gjelder våpensikkerhet, heter det i brevet, som er offentliggjort av New York Times.

Blant dem som har signert brevet, er lederne i selskaper som Levi's, Uber, Twitter, Bloomberg og Airbnb. Store aktører som banken J.P. Morgan og nettgigantene Google og Facebook er blant dem som ikke har skrevet under.

Flertallslederen i Senatet, republikaneren Mitch McConnell, har tidligere uttalt at han kun vil tillate avstemming om lovforslaget hvis det har støtte fra president Donald Trump.

Lovforslaget har allerede blitt godkjent i Representantenes hus, der Demokratene har kontrollen.

(Nettavisen/NTB)