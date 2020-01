Selv terrorister trenger nyvaskede klær og gryteretter mellom slagene

Hjemhentingen av en IS-medsammensvoren og hennes to barn har som forventet resultert i nokså omfattende debatt om alt fra terrortrussel til den norske stats moralske ansvar for kvinner og barn i utlendighet.

Reaksjonene fra politisk hold er heller ikke så oppsiktsvekkende.

Men hvilke reell straff kan man forvente eller akspetere for de som utsetter andre for terror - eller bidrar til at terror utøves.

Selv om man bidrar med det man selv definerer som matlagning og klesvask. Selv terrorister trenger tydeligvis nyvaskede klær og gryteretter mellom slagene.

Vestens verdensanskuelse er ikke universelt

IS-medlemmets ankomst på Gardermoen synliggjør en av de mest sentrale problemstillingene vi står overfor i Vesten i dag. Det handler om det faktum at vi tror, og har i lang tid trodd, at vår verdensanskuelse er den som deles av alle mennesker.

I flere tiår har vi levd i den tro at ved å eksportere vestlig kultur til andre deler av verden, så vil de automatiske leve mer som oss, tenke mer som oss og til slutt bli som oss. Den islamske stat med alle tilreisende krigere, slaveeiere og oppvaskhjelper beviste at det ikke fungerer slik.

Det å tro at våre definisjoner, tanker og ideer om moral og etikk er sammenfallende med en gruppe mennesker som sverget troskap til en organisasjon som hadde som hovedmål å fjerne alt det overfornevnte er veldig sjarmerende, men dessverre en forvillet tilstand.

Våre tanker og ideer om straff og humanisme deles neppe av dem som har vært delaktige i IS.

Utnytter spillerommet de blir tildelt

Det som skaper et dilemma for oss skaper spillerom for de overfornevnte, og de er mer enn villig til å bruke dette spillerommet for alt det det er verdt.

Våre selvpåførte dilemmaer skaper en situasjon hvor det lille som måtte finnes av «nedside-risiko» ved å begå terror og støtte terrorhandlinger forsvinner.

Når det ikke finnes noe «nedside-risiko».

For enkelte individer er den ultimate handling å ofre seg for en sak, men for noen få av disse finnes det bare en oppside. Jihadister av diverse valører tilhører gruppen som kun ser oppsiden.

Ekstremister, og særdeleshet jihadister, bryr seg i liten grad om deres liv går tapt. Å lide martyrdøden, altså mens man gjør en innsats på vegne av islam, muslimer og Allah, er en handling som belønnes i himmelen.

Himmelske og jordlige goder

Belønningen inkluderer uante rikdommer, muligheter og komfort. Ikke minst venter vennligsinnede individer av det motsatte kjønn.

Ofte er ikke belønningen begrenset til himmelen, også de etterlatte blir belønnet. I mange tiår har Hamas, Hizbollah og flere andre grupperinger gitt penger til såkalte martyrfamilier. Det samme gjelder diverse andre grupperinger i samme sjanger.

Det er heller ikke slik at man må å dø for å motta goder. Selv om norske forskere av diverse valører forsøker å fortelle oss noe annet, vil nok dette hjemkomne IS-medlemmet også høste anerkjennelse og motta jordlige goder fra diverse organisasjoner og/eller individer for sin innsats.

Altså finnes det ingen nedside, hverken om man dør eller om man kommer fra det helskinnet.

Det faktum at det ikke finnes noen nedside for å ta en slik risiko vil nok mest sannsynlig motivere andre til å begi seg ut på eventyr i Allahs-tjeneste.

Tilbake til samfunnet

Den straffen, og mulige husarresten eller fengslingen denne kvinnen måtte oppleve, vil nok være rettet mot å få henne tilbake til samfunnet. Det er det norske straffesystemets hovedmålsetting.

Hva som blir verdien av hennes samfunnsdeltakelse vites ikke, men vi får håpe at hun ikke blir en ny ekspert-kommentator på linje med Arne Treholt. Apropos Treholt, han ble vel også benådet på grunn av sin helsetilstand.

Tydeligvis har det oppstått en eller annen form for medisinsk mirakel da han etter sigende har løpt flere maraton etter benåding.

Et eller annet sted i bibelen skal det stå at sønnen ikke skal traffes for farens handling, og far skal ikke straffes for sønnens handlinger. De skal straffes for egne handlinger.

Dette er vel og bra, men vi valgte å holde flere generasjoner med tyskere og japanere økonomisk ansvarlige for det som skjedde under andre verdenskrig.

Disse landene betalte titalls milliarder i erstatning, senest på midten av 2000-tallet.