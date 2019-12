Selvmord eliminerer alle muligheter for at livet kan bli bedre

Det er viktig å forstå at livet i perioder er forbundet med smerte, og kanskje er det nettopp ved å erkjenne og akseptere dette at vi kan komme oss videre, skriver innleggsforfatteren.

Av Turid Torbergsen, daglig leder i TCI - The Coaching Institute

Aviser, nyhetskanaler og sosiale medier har de siste dagene hyllet Ari Behn som et flott menneske, en genial kunstner og et medmenneske som var genuint opptatt av de menneskene han møtte.

Ari Behns bortgang er både vond og tragisk, og det er fint at han blir hedret for den personen han var.

Samtidig foregår det en rekke spekulasjoner om hva som er årsaken til at han valgte å avslutte livet sitt 1. juledag, og om manglende toleranse og negativ omtale kan ha bidratt til dette.

- Vi har alle et ansvar

Det er viktig at det blir satt søkelys på at vi alle har et ansvar i forhold til hvordan vi behandler andre mennesker, og hvilke konsekvenser dette kan gi.

Imidlertid gjelder dette også de som velger å ta sitt eget liv. Smerten forsvinner ikke ved et selvmord - den viderebringes bare til de som sitter igjen.

I kjølvannet oppstår ofte en skam- og skyldfølelse for hva som kunne vært gjort annerledes for å forhindre at det skjedde, selv om de nærmeste allerede har gjort det som var mulig.

I andre tilfeller kommer selvmordet uten forvarsel.

Sammensatte årsaker

Hva som er årsaken til at et menneske velger å ta sitt liv er nok sammensatt, og kan dreie seg om følelsesmessige kriser i forbindelse med problemer og tap av familie, venner og jobb.

Det kan også handle om alvorlig psykisk eller fysisk sykdom, rusmisbruk og bivirkninger av medikamenter.

Urealistiske forventninger og manglende evne til å takle motgang, vil også kunne påvirke om livet oppleves som verdt å leve.

Det indre landskapet

I vår kultur er vi i stor grad opptatt av ytre betingelser, og mange har lite kunnskap om hvordan de skal håndtere sitt indre landskap. I arbeid med å forebygge psykiske lidelser og selvmord, så er det kanskje her det bør satses midler for å øke kunnskap om egen mental helse.

Vi lever også i et samfunn hvor vi er overfokusert på å unngå fysisk og psykisk ubehag, og hvor legemidler stadig er økende.

Det er viktig å forstå at livet i perioder er forbundet med smerte, og kanskje er det nettopp ved å erkjenne og akseptere dette at vi kan komme oss videre.

Et selvmord derimot eliminerer alle muligheter for at livet kan bli bedre.

Håp om åpenhet

Mange mener at Ari Behns bortgang kan bidra til åpenhet omkring selvmord, og dermed ha en forebyggende virkning.

Forhåpentligvis vil det gjøre nettopp det.

Samtidig kan man ikke se bort fra at det kan oppstå en negativ smitteeffekt. Når noen velger å ta sitt eget liv, så kan det føre til at flere velger samme løsning.

Selvmord er aldri den eneste utveien i en vanskelig livssituasjon, og det finnes alltid hjelp å få.