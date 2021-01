- Senatet klar for riksrett mot Donald Trump

Alt er klart for Senatets riksrettsprosess mot Donald Trump, ifølge senatoren Cory Brooker.

Riksrettsprosessen vil bli gjennomført så raskt som mulig, sa den demokratiske New Jersey-senatoren Cory Brooker til TV-kanalen NBC søndag.

– Vi skal holde ansvarlig en president som gjennomgående løy til det amerikanske folket, føyet han til.

Nancy Pelosi kan fort få sin hevn over USAs avtroppende president:



Det har vært uklart om Senatet i USA vil rekke å stille Trump for riksrett før han går av som president. Leder for Representantenes hus, Nancy Pelosi, har enda ikke oversendt riksrettstiltalen som anklager Donald Trump for å ha oppviglet til Kongress-stormingen 6. januar, til Senatet.

(©NTB)

Reklame Ny bok: Husker du disse to idiotene?