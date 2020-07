Senatet vedtok navneendring på amerikanske militærbaser etter Black Lives Matter-krav

Det amerikanske senatet vedtok torsdag med stort flertall å fjerne navnene til tidligere sørstatsgeneraler på ti militærbaser.

Til tross for at enkelte senatorer fra Kansas og Missouri hadde stilt seg kritisk til endringen, endte likevel avstemmingen om neste års budsjett for det amerikanske forsvaret med et solid flertall på 86 stemmer mot 14.

Budsjettforslaget har skapt politiske bølger, siden det også innebærer å endre navnene på ti store baser som er oppkalt etter sørstatsgeneraler som kjempet for å beholde slaveriet i USA.

I kjølvannet av Black Lives Matter-bevegelsens protester mot rasisme og politivold etter drapet på George Floyd har også kravene om å endre navnene på disse basene vokst. Også sjefen for USAs generalstab, general Mark Milley, har støttet å endre navnene.

Missouri-senator Josh Hawley sablet tidlig ned budsjettforslaget, utarbeidet av Demokratenes senator Elizabeth Warren fra Massachusetts. Han mente forslaget om å endre de etablerte navnene på militærbasene var et skjult angrep på president Donald Trump.

Hawley lanserte derfor sitt eget forslag, men dette fikk ikke nok oppslutning.

President Donald Trump har truet med å legge ned veto mot et forslag som går ut på å endre navnene på de militære anleggene, men det ser ut til å bli vanskelig ettersom forslagene som nå foreligger fra kamrene i Kongressen, begge har fått mer enn to tredels flertall.

Representantenes hus vedtok sin versjon av budsjettet tirsdag, også her med et stort flertall, 295 mot 125. Ifølge Washington Post skal de to kamrene i Kongressen nå forhandle seg fram til en endelig versjon.

Det hvite hus sa i en uttalelse tidligere i uken at det støtter budsjettrammen, men gir uttrykk for alvorlig bekymring for budsjettet som er vedtatt i Representantens hus, inkludert mandatet til å endre basenavnene.