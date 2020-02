Senator i USA sprer konspirasjonsteori om coronaviruset

Senator antyder at coronaviruset ble utviklet i et biokjemisk laboratorium i Kina.

Den republikanske senatoren for delstaten Arkansas, Tom Cotton, har gjentatte ganger fremmet ubegrunnede konspirasjonsteorier om at det nye coronaviruset «covid-19», som de siste ukene har krevd nesten 1800 menneskeliv, er et virus som ble utviklet på et hemmelig laboratorium i den kinesiske byen Wuhan.

Søndag kveld gjentok senator Cotton konspirasjonsteorien i et TV-intervju med Fox News.

- Vi kjenner ikke til opphavet, og vi må komme til bunns i dette, sa han til TV-kanalen.

Superlaboratorium

Deretter gikk senatoren langt i å antyde at et «superlaboratorium for biosikkerhet nivå 4» kunne være opphavet for viruset. Denne typen laboratorium brukes til forskning på potensielt dødelige smittsomme sykdommer, skriver The New York Times.

- Vi har ikke bevis for at denne sykdommen stammer derfra, men på grunn av Kinas falskhet og uærlighet helt fra starten, må vi i det minste stille spørsmålet for å se hva bevisene viser, og Kina gir for øyeblikket ikke noe bevis for det spørsmålet overhodet, sa han.

Kinesiske myndigheter har opplyst at utbruddet oppsto på et matmarked i byen Wuhan, og at det trolig er flaggermus som er kilden til viruset.

- Dette er hypoteser

Cotton har mottatt massiv kritikk for å spre konspirasjonsteorier om virusets opphav, og har i kjølvannet av TV-intervjuet påpekt at han ikke nødvendigvis tror viruset var «utviklet som et biologisk våpen».

- Ikke noe av dette var «teorier» og absolutt ikke «konspirasjonsteorier». Dette er hypoteser som burde bli studert i lys av bevisene, om det kinesiske kommunistpartiet vil gi det, skriver han på Twitter.

Cotton ramser opp flere såkalte hypoteser på Twitter om virusets opphav. Én av «hypotesene» hans er at viruset «ble sluppet løs bevisst». En annen «hypotese» er at dårlige sikkerhetsrutiner førte til at viruset ble sluppet løs blant befolkningen.

Manglende åpenhet

I forrige uke uttalte en høytstående tjenestemann i Det hvite hus at de var skuffet over Kinas manglende åpenhet rundt virusutbruddet.

Det gikk omtrent tre uker fra viruset ble påvist til Kina slo full alarm og bekreftet at viruset smitter mellom mennesker.

Etter hvert som omfanget av virusutbruddet økte mot slutten av januar, iverksatte kineserne ekstreme tiltak som var godt synlig for omverden.

Millioner av mennesker ble nærmest satt i karantene og enorme millionbyer ble avstengt, deriblant byen Wuhan med 12 millioner innbyggere.

- Foreløpig er jeg ikke klar til å felle noen dom over hvordan Kina har håndtert situasjonen. Det ser ut til at det verken har vært noen imponerende eller absolutt katastrofal håndtering. Først ble det gjort forsøk på å dysse ned og hindre oppmerksomhet rundt viruset. Da det ikke ble mulig lenger, tydde myndighetene til overdrevne midler som å sperre av hele Wuhan, uttalte Asia-forsker ved Prio, Stein Tønnesson, til Nettavisen på fredag.