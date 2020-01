Senatsleder McConnell la fram riksrettsregler

Senatets flertallsleder Mitch McConnell legger opp til en forrykende start på riksrettssaken med tolv timer lange åpningsinnlegg.

Det er planlagt tolv timer lange daglige økter når riksrettssaken mot president Donald Trump starter denne uken.





McConnell legger tirsdag fram et forslag om at hver side i saken får 24 timer spredd over to dager til å framføre deres åpningsinnlegg. Forslaget blir lagt fram for votering tirsdag. Siden Republikanerne har flertall i Senatet, er det ventet at McConnells tidsplan blir vedtatt.

Dersom det skjer, begynner åpningsinnleggene klokken 13.00 lokal tid i Washington og avsluttes etter midnatt hver dag.

Demokratene var raskt ute med å fordømme forslaget.

– Etter å ha lest forslaget er det klart at senator McConnell er fast bestemt på å gjøre det vanskeligere å få vitner og få lagt fram dokumenter i saken, sier demokraten Chuck Schumer, som leder mindretallet i det amerikanske Senatet. Han mener forslaget har til hensikt å rushe saken gjennom og kaller det skammelig.

