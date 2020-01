Sender nasjonalgarden til flyplassene i New York

Amerikanerne trapper opp sikkerheten ved flyplassene i New York.

NEW YORK (Nettavisen/NTB): I kjølvannet av angrepet på den iranske generalen Qasem Soleimani, har New Yorks guvernør Andrew Cuomo bestemt seg for å sende soldater fra nasjonalgarden til flyplassene i New York.

I tillegg øker de sikkerhetstiltakene ved flere andre viktige knutepunkter for infrastrukturen i byen.

- Nylige internasjonale hendelser skaper naturlig nok litt angst, og selv om New York ikke har mottatt noen direkte trusler, så i en overflod av forsiktighet har jeg bedt nasjonalgarden og statlige byråer om å øke sikkerheten og øke patruljeringen ved våre mest kritiske fasiliteter, uttalte Cuomo fredag kveld.

New York Power Authority har også iverksatt kontroller og foretar patruljering ved diverse installasjoner i byen, melder Washington Post.

Les også: Oslo Børs nær rekord - investeringsdirektør advarer mot risikoen

Rede til «å ta alle nødvendige grep mot Iran»

President Donald Trump holdt fredag en tale til det amerikanske folk der han også sa at han er rede til «å ta alle nødvendige grep mot Iran» og at USA er klar og forberedt på hva som måtte komme av svar fra Iran.

Trump sier den iranske generalen Qasem Soleimani planla et angrep mot amerikanske diplomater, og at det var grunnen til at han ble likvidert.

Presidenten sa at hans viktigste oppgave er å forsvare nasjonen, og at Soleimani ble drept for å forhindre en krig, ikke for å starte en krig. Han sa også at han ikke forsøker å få til en regimeendring i Iran.

Den iranske toppgeneralen Qasem Soleimani ble drept i et amerikansk droneangrep i Iraks hovedstad Bagdad natt til fredag.

Les: Iraks folkevalgte holder hastemøte søndag

Nesten 3.000 ekstra soldater til Midtøsten

USAs militære nærvær i Midtøsten blir forsterket med nesten 3.000 soldater etter USAs drap på en iransk general, opplyser amerikanske forsvarskilder.

Utplasseringen er godkjent av forsvarsdepartementet, melder flere nyhetsbyråer og TV-stasjonen CNN fredag kveld. Nyheten er ennå ikke offentliggjort av Pentagon.

Nyhetsbyrået AFP siterer en kilde som sier at det skal utplasseres opptil 3.500 ekstra soldater.

Les: Dette er Irans mulige hevn-alternativer

Soldatene kommer i tillegg til de rundt 700 soldatene som ble utplassert i Kuwait tidligere denne uken. Denne utplasseringen ble gjennomført etter at den amerikanske ambassaden i Bagdad ble stormet av iranskvennlige militssoldater og deres tilhengere.

USAs likvidasjon av lederen for Revolusjonsgardens elitestyrke, general Qasem Soleimani, vekker sterke reaksjoner både i Iran og den amerikanske Kongressen. Foto: Foto: AP/ NTB scanpix (NTB scanpix)

Mer ustabilt

Sikkerhetssituasjonen i Midtøsten anses som kraftig forverret etter at et amerikansk droneangrep tok livet av den iranske toppgeneralen Qasem Soleimani i Bagdad natt til fredag.

Iran har truet med å gjengjelde angrepet.

Les også Dette er Irans mulige hevn-alternativer

De amerikanske forsterkningene reflekterer bekymring for et mulig iransk gjengjeldelsesangrep etter drapet på Soleimani, som var lederen for Revolusjonsgardens elitestyrke. Samtidig bryter beslutningen med president Donald Trumps stadige løfter om å trekke amerikanske soldater ut fra alle konflikter i Midtøsten.

Siden mai og fram til denne uken har Trump-administrasjonen sendt 14.000 ekstra soldater til Midtøsten. Det var i mai at USA for første gang anklaget Iran for å planlegge angrep mot amerikanske interesser.

Les: Urolig på Wall Street etter at USA drepte iransk general

Trump-ordre

Trump har uttalt at det var han som beordret drapet på Soleimani. Samtidig hevdet han at den iranske generalen har drept og såret mange amerikanere, og at han planla å drepe mange flere. Kongressen ble ikke informert om droneangrepet.

Les: - Større enn å drepe Osama bin Laden

Forholdet mellom Iran og USA har spisset seg til etter at USA trakk seg fra den internasjonale atomavtalen med Iran og innførte både gamle og nye sanksjoner mot landet.

Sanksjonene har hatt store konsekvenser for iransk økonomi og levekårene til den iranske befolkningen.