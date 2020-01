Sender riksrettstiltalen mot Donald Trump til Senatet

Nancy Pelosi sender riksrettstiltalen videre til Senatet i neste uke.

NEW YORK (Nettavisen): Det melder CNBC. Nancy Pelosi har tidligere utsatt å sende riksrettstiltalen videre til Senatet fordi Demokratene ikke ser noen tegn til at prosessen blir «rettferdig».

Kan forberede riksrett

Det at Nancy Pelosi i neste uke sender over tiltalene, betyr at Senatet kan forberede riksrett mot president Donald Trump. Ennå er ingen dato satt for riksrettssaken i Senatet.

Pelosi var i utgangspunktet imot å innlede en riksrettsgranskning mot Trump før hun snudde. Hun var redd Demokratene hadde mer å tape enn å vinne på en slik prosess.

Trump er tiltalt for både maktmisbruk og for å ha hindret Kongressens etterforskning i forbindelse med granskningen av hvorvidt han forsøkte å presse Ukraina til å etterforske sin politiske rival Joe Biden og Bidens sønn Hunter ved å holde tilbake militær bistand.

Kreves to tredels flertall

Trump er den tredje presidenten i amerikansk historie som stilles for riksrett, men det er første gang at det skal føres en sak mot en president som stiller til gjenvalg.

Ingen president har i USAs 243 år lange historie blitt fjernet fra sitt embete ved riksrett.

Alt tyder på at det republikanske senats flertallet ikke vil dømme presidenten. Det kreves to tredels flertall for en fellende dom. Demokratene har 47 senatorer av de til sammen 100 senatorene.

I Senatet skal anklagene som ble framsatt i Representantenes hus, prøves igjen, blant annet med vitneavhør.

Trumps tidligere sikkerhetsrådgiver klar til å vitne

Denne uken ble det også kjent at president Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton sier han er beredt til å vitne dersom Senatet kaller ham inn i riksrettssaken.

Bolton forlot Det hvite hus i september. Mandag sa han at han etter nøye vurderinger har besluttet at han vil rette seg etter en eventuell vitneinnkalling fra Senatet.

– Jeg har konkludert med at, hvis Senatet utsteder en innkalling for å få meg til å vitne, så er jeg beredt til å vitne, sa Bolton.

Senatets flertallsleder Mitch McConnell har gitt uttrykk for motstand til å innkalle nye vitner i riksrettssaken, men demokrater har forsøkt å legge press på ham for å få høre vitnemål fra Bolton og andre som ikke vitnet da Representantenes hus behandlet riksrettssaken før jul.