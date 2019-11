Sender ut farevarsel for snø

Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel for snø for Agder og Telemark.

OSLO (Nettavisen): Agder og Telemark må belage seg på store snømengder fra lørdag ettermiddag. Meteorologisk institutt har fredag sendt ut et farevarsel (gult nivå) for disse områdene. Langs kysten ventes regn og sludd.

- Bor du sør for Mjøsa, kan du få små mengder snø i løpet av søndagen, skriver Meteorologisk institutt på Twitter.

Sjekk oppdatert farevarsel på yr.no



MYE SNØ: - Mye snø, heter det i farevarselet for Telemark og Agder. Snøen vil komme fra lørdag ettermiddag. Langs kysten ventes sludd og regn. Foto: (Meteorologisk institutt/Yr)

Lavtrykk fra sør

- Natt til lørdag kommer det inn et lavtrykk fra sør, først til Sørlandet og Rogaland. Det betyr regn i disse områdene lørdag. Snøgrensa ser ut til å ligge høyt, for det er relativt varm luft som kommer. I fjellet og i noen områder av Agder-fylkene venter vi snø, men på kysten og i lavlandet kommer nedbøren som regn, uttalte statsmeteorolog Magni Svanvik til Nettavisen torsdag.

Ifølge meteorologen skal du ikke så langt inn i landet for å finne minusgradene.

Fredag har det også kommet et stort snøfall i Tromsø, som har ført til problemer for vei- og flytrafikken, skriver Nordlys.

Her kommer sola

Helgas værvinner ser ut til å bli Vestlandet nord for Bergen og Trøndelag (søndag).

- For resten av landet blir det heller lite sol å se, skriver meteorologene på Twitter.