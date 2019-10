Sendte 47.000 SMS: Oppfordret kjæresten til selvmord

I de to månedene før selvmordet, mottok kjæresten hele 47.000 SMS.

NEW YORK (Nettavisen): På en pressekonferanse mandag ble det kjent at den 21 år gamle studenten Inyoung You er siktet for forsettlig drap etter at både fysisk, muntlig og psykisk skal ha mishandlet kjæresten sin så mye at han tok sitt eget liv.

Studenten Alexander Urtula (22) tok sitt eget liv i mai i år, 18 måneder etter at han ble sammen med Inyoung You fra Sør Korea på Boston College, hvor de begge studerte.

Ifølge statsadvokaten i Suffolk, Rachael Rollins, ble han mishandlet så mye av kjæresten at han til slutt tok sitt eget liv, opplyste hun selv på en pressekonferanse på mandag.

- Etterforskningen viser også at mishandlingen ble mer hyppigere, mer kraftig og mer nedverdigende i dagene og timene før Mr. Urtula's utidige død, fortalte Rollings på pressekonferansen, ifølge BuzzFeed News.

Politiet opplyser at Alexander Urtula tok sitt eget liv bare halvannen time før skoleavslutningen 20. mai i år. Familien hadde reist fra New Jersey for å få med avslutningen, men det hele endte tragisk.

Under pressekonferansen gjorde Rollings også et poeng av at både studenter og venner av Urtula hadde vært vitner til mishandlingen.

Statsadvokaten opplyser også at den 21 år gamle kvinnen til sammen sendte 47.000 SMS til kjæresten i de to siste månedene før selvmordet, og at flere av dem inneholdt gjentakende oppfordringer til selvmord, «at han skulle «gå og ta livet av seg selv», «skulle dø» og at «hun, hans familie og verden ville være et bedre sted uten ham», sier Rollins.

Ifølge påtalemyndigheten var Inyoung You klar over hans psykiske tilstand, men hun fortsatte likevel å plage ham. Politiet sporet også kvinnens telefon på dagen Alexander tok livet av seg, og de fant ut at hun var til stede på parkeringsplassen der selvmordet skjedde, da det skjedde.

Det er uklart hvordan den 21 år gamle kvinnen stiller seg til siktelsen.

Ifølge Buzzfeed News har hun fortsatt ikke skaffet seg en advokat.

Kvinne soner for lignende sak

Saken som nå blir kjent, har klare paralleller til saken mot Michelle Carter, som i 2016 ble tiltalt tiltalt for å ha oppfordret sin kjæreste Conrad Roy til å ta sitt eget liv.

I februar i år begynte den nå 22 år gamle kvinnen soningen av en dom på 15 måneders fengsel, for å ha oppfordret kjæresten til å ta sitt eget liv.