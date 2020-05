Frps Tor André Johnsen jubler: Forslaget om å senke promillegrensen til sjøs ble nedstemt. - Bare symbolikk i 0,2-grense.

- Jeg er veldig glad for at båtfolket kan gå sommeren i møte, og fortsatt nyte det gode livet på sjøen. Det er en del av båtlivet å kunne nyte et glass vin eller en pils i sommersola, sier Tor André Johnsen (Frp). Han er medlem av transportkomiteen på Stortinget.

Stortinget stemte nylig over forslag fra Arbeiderpartiet og SV om å senke promillegrensen for å føre fritidsbåter fra 0,8 prosent til 0,2 prosent.

- Vi har en nullvisjon på sjøen, slik vi har på veiene. Dessverre er det en økning i antall dødsfall i småbåtulykker, og ofte har det blitt drukket alkohol i forbindelse med disse ulykkene, sier Arbeiderpartiets Åsunn Lyngedal. Ap mener å ikke drikke når du fører båt, er en liten pris å betale for å unngå dødsfall.

Alkohol på sjøen

I 2019 druknet 86 personer. I 2018 var antallet 102. I Redningsselskapets oppsummering for 2018, står det også årsak til drukningsdødsfallene. Fall fra land er den vanligste årsaken. Bading er en like vanlig årsak som fritidsbåter. Av totalt 102 dødsfall, skjedde 17 fra fritidsbåt.

Redningsselskapets statistikk for 2018 viste hva folk drukner av på sjøen. De fleste faller i vannet fra land eller brygge. Bading er en like vanlig årsak til drukning som fritidsbåt. Foto: (Redningsselskapet)

I havarikommisjonens rapport fra 2019 går det fram at førerne som er involvert i ulykker til sjøs, er sterkt ruspåvirket.

«Båtførerne hadde gjennomsnittlig 1,4 promille, betydelig høyere enn dagens promillegrense på 0,8, og noe høyere enn ruspåvirkede bilførere som omkommer» står det i rapporten ( ekstern pdf).

- Ren symbolpolitikk

- For de båtførerne som er sterkt ruspåvirket, så spiller det ingen rolle om promillegrensen er 0,2 eller 0,8. Det eneste som da hjelper, er mer synlig politi på sjøen, sier Johnsen.

- Å redusere promillegrensen er ren symbolpolitikk. Det er helt andre tiltak som må til får å redusere antall drukningsulykker, sier Johnsen og lister opp tre hovedpunkter:

Bedre svømmeundervisning.

Mer synlig politi på sjøen.

Mer holdningsskapende arbeid.

Han mener også at man ikke kan sammenligne fritidsbåter og biler. - Fritidsbåter er mer som en hytte på sjøen, sier Johnsen.

- Lett å drikke mer

Lyngedal er enig i at vi også trenger mer politi, bedre svømmeundervisning og mer holdningsskapende arbeid, men ønsker også at de som fører fritidsbåt ikke skal drikke alkohol.

NULLVISJON: Åsunn Lyngedal i Arbeiderpartiet mener at avhold fra alkohol når du fører båt, er en liten pris å betale for å redusere antall dødsulykker på sjøen. Foto: Bernt Sønvisen (Arbeiderpartiet)

- Med en promillegrense på 0,8 så kan man drikke tre halvlitere øl eller tilsvarende, og da er det lett å drikke videre. Vi snakker om at folk dør, og da mener vi at dette er en liten pris å betale. Det finnes mange gode alkoholfrie alternativer, sier hun og legger til.

Les også tidligere kommentar fra Actis: Fyllekjøring er fyllekjøring - også i båt

Hun er enig med Johnsen i at båt kan sammenlignes med hytte på sjøen, men legger til at det ikke skal være ulovlig å drikke når båten er fortøyd, men når fritidsbåten er i fart.

- Hvor vanskelig er det? Det finnes mange gode alkoholfrie alternativer, sier Lyngedal og legger til.

- Det er mange som har mistet familiemedlemmer på havet, og det preger dem resten av livet. Vi snakker om at folk dør, og jeg mener at vi andre kan betale en pris for å unngå det.