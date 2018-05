Senterkvinne-leder kritiserer Borten Moe

Margaret Hillestad, leder for Senterkvinnene i Oslo, er kritisk til Ola Borten Moes håndtering av varselet om hans tidligere rådgiver Ivar Vigdenes.

– Han skulle ha tatt det alvorlig. Og det gjør man ikke ved å be unge jenter om å tie stille. Man skal ikke påføre kvinner skyld og skam for noe de ikke har skyld i, sier Hillestad til VG.

Varselet den tidligere stortingsvaraen omtaler, kom fra forhenværende Natur og Ungdom-leder Silje Ask Lundberg i 2013.

Lundberg reagerte på oppførselen til daværende olje- og energiministeren Borten Moes politiske rådgiver Ivar Vigdenes, som hun beskrev som «i overkant uformell og flørtete».

Reagerte på Borten Moe

Hun sier også at Borten Moe kontaktet henne etter varslingen. Samtalen fikk Lundberg til å føle seg «liten og dum».

– I denne samtalen ble jeg fortalt at jeg overreagerte, at vedkommende bare så på oss som venner – og at jeg hadde handlet feil ved å varsle SMK, fordi jeg burde tatt dette direkte opp med vedkommende. Mot slutten av samtalen ble det foreslått at jeg bare skulle droppe saken, noe jeg også gjordes, skrev Lundberg på Facebook.

Ønsket å rydde opp

Samtalen ble, ifølge den tidligere Natur og Ungdom-lederen, etterfulgt av en beklagelse fra Ivar Vigdenes, noe han onsdag bekreftet offentlig.

Ola Borten Moe har på sin side uttalt at han forsøkte å løse saken på en effektiv måte.

– Mitt utgangspunkt var å rydde opp med en gang. Jeg tok det opp med Ivar Vigdenes som var min rådgiver i departementet, og bad han ordne opp. Han beklaget, la seg flat og ville selv beklage. Saken ble håndtert med en gang den kom opp, sa Borten Moe til VG onsdag.

Da uttalte politikeren også at han ikke ønsket å «imøtegå hennes opplevelse av telefonsamtalen», men at hans eneste intensjon var å rydde opp «så fort og skikkelig som mulig».

