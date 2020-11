Senterpartiet går kraftig tilbake i ny måling: Tenner håp for de borgerlige

Borgerlig side spiser seg innpå forspranget til de rødgrønne partiene ti måneder før valget.

Senterpartiet går mest tilbake i Nettavisens novembermåling fra Sentio. Det etter at partiet var jevnstore med Arbeiderpartiet i oktober, etter sjokknyheten om at Ap-profilen Jan Bøhler meldte overgang til Senterpartiet.

Partiet går tilbake hele 3,4 prosentpoeng, til 16,4 prosent.

- Senterpartiet går litt tilbake etter en kjempemåling i oktober. Det ble mye blest om Senterpartiet og Bøhler tidlig i oktober som kan forklare noe av grunnen til de fikk svært gode tall forrige gang. Denne målingen er nok en justering av dette, sier Martin Stubban hos Sentio til Nettavisen.

Vedum: - Det vil variere

Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum kalte det «en ekstrem endring» da partiet hans fosset fram i oktober. Men selv om de nå går tilbake igjen, er han fornøyd.

- Jeg synes det er en kjempemåling. Det er to prosentpoeng over det beste kommunevalget i partiets hundreårige historie, sier Vedum til Nettavisen.

- Men hva tror du er grunnen til at dere går tilbake?

- I forrige måling gikk vi fra 14,6 til 19,8 prosent, så dette bare viser at vi har stabilisert oss på et veldig høyt nivå - og så vil det variere, sier han.

Resultatet er også kraftig tilbake fra TV2s måling mandag.

BØHLER-EFFEKT: For en måned siden gikk Senterpartiet kraftig fram i Nettavisens Sentio-måling som ble tatt opp rett etter at det ble kjent at Ap-profilen Jan Bøhler melder overgang til Senterpartiet. Foto: Berit Roald (NTB)

Resultatet er imidlertid langt over partiets valgresultat på 10,3 prosent i stortingsvalget i 2017, og ville gitt Vedum 11 nye partikolleger på Stortinget.

- Det er bevegelse på et veldig høyt nivå. Jeg tror det handler om for eksempel debatten jeg har hatt med Erna Solberg om hvem som skal eie naturressursene, der vi er tydelige på å sikre nasjonalt eierskap. Vi vil sikre tjenester nær folk, og da Jan Bøhler kom til oss, fikk vi synliggjort at politiet må være nært folk, sier Vedum.

I målingen er 1000 personer spurt om hva de ville stemt om det var stortingsvalg i morgen. Målingen er tatt opp fra 27. oktober til 3. november, og har en feilmargin fra 0,9 og 3,2 prosent.

- Ap sliter fortsatt tungt

Samtidig som Senterpartiet går tilbake, går Arbeiderpartiet noe fram i målingen. Partiet får et resultat på 21,9 prosent, som er fram 1,1 prosentpoeng.

Dette er likevel langt under valgresultatet i 2017, på 27,4 prosent.

- Ap går litt frem, men sliter fortsatt tungt. Det ser vanskelig ut for partiet å få fokus på sine saker når oppmerksomheten flyttes mot stigende smittetall. Samtidig er det fortsatt for mye saker som går på andre ting enn politikk, sier Sentios tallknuser, og viser til debatten rundt Ap-nestleder Hadia Tajiks klesstil på omslaget av hennes nye bok og sakene rundt tidligere Ap-leder Torbjørn Jaglands nye bok.

Den marginale fremgangen skyldes at Arbeiderpartiet taper færre velgere til Senterpartiet, og til en viss grad MDG, sammenlignet med oktobermålingen.

- En måling som nok en gang bekrefter at folk ønsker en ny retning for landet og ei ny regjering. Men vi har en stor jobb foran oss, skal vi sikre regjeringsskifte må Arbeiderpartiet styrke seg, sier partisekretær Kjersti Stenseng (Ap) til Nettavisen.

- Fremover bruker vi alle krefter på å kjempe frem politikk som styrker vår felles velferd, sikrer trygge jobber i hele landet og en rettferdig klimaomstilling, sier hun.

Fram går også SV, til en oppslutning på 7,6 prosent (fram 1,0 prosentpoeng).

- Høyre greier å mobilisere

Mest fram i novembermålingen går derimot Høyre, som er landets klart største parti med en oppslutning på 25 prosent (fram 1,3 prosentpoeng).

- Høyre greier i større grad enn andre partier å mobilisere velgere som ikke stemte i 2017. Dette skyldes sannsynligvis oppmerksomheten de får grunnet håndteringen av stigende smittetall, mener Stubban.

MEST FRAM: Statsminister Erna Solberg (H) opplever størst framgang på Senios novembermåling. Her er hun sammen med nyvalgt nestleder Tina Bru og arbeidsminister Torbjørn Røe Isaken på Høyres landsmøte tidligere i høst. Foto: Vidar Ruud (NTB)

Høyres nyvalgte nestleder, Tina Bru, er godt fornøyd med tallene.

- Dette er utrolig hyggelige tall for Høyre. Vi er glade for hver eneste måling som viser at vi er Norges største parti, og for hver eneste velger som fortsatt vil ha Erna til å lede Norge trygt ut av koronakrisen, bidra til å skape flere jobber og inkludere flere i arbeidslivet - både i byene og i distriktene, sier Bru til Nettavisen, og legger til:

- Det er ingenting vi heller vil enn etter valget kunne fortsette å skape en god skole, bedre helsevesenet for alle og bygge mer vei og bane i hele landet enn noen regjering før oss.

Ropstad: - Vi er på rett vei

Målingen er også positive nyheter for Høyres regjeringspartner KrF, som havner over den magiske sperregrensen på fire prosent for første gang på en stund. Partiet får en oppslutning på 4,2 prosent, som er fram 0,7 prosentpoeng fra oktober.

- Jeg er glad for at flere ser viktigheten av KrFs politikk for barnefamiliene og de eldre. Vi trenger et sterkt verdiparti på stortinget. Vårt mål er god margin til sperregrensa, og et resultat enda høyere enn dette. Det er bare valg som teller, men det er motiverende å ha med seg målinger som viser at vi er på rett vei, sier Ropstad i en kommentar til Nettavisen.

Like positivt er det imidlertid ikke for regjeringspartiet Venstre, som går tilbake med 0,3 prosentpoeng, til et resultat på 3 prosent.

Fremskrittspartiet er like store som i oktober, med et resultat på 13,4 prosent (-0,1).

Her er resultatene for alle partiene:

- Gått nedover for MDG

Spenningen om «sperregrense-partiene» stiger dermed bare ti måneder før det avgjørende stortingsvalget neste år. For mens KrF denne gangen er over fire prosent, havner både Miljøpartiet de Grønne (3,5) og Rødt (3,4) under.

- MDG sliter tungt om dagen, etter at de hadde et snitt på rundt 5 prosent før sommeren har det gått nedover i høst. Kun om lag halvparten av partiets 2017-velgere vil stemme på partiet igjen, sier Stubban hos Sentio.

I tillegg henter MDG færre Ap-velgere enn det som har vært normalen tidligere i år, og de har et nettotap av velgere til Venstre, som de tidligere har hatt et positivt bytteforhold med.

- Dette tar vi med stor ro. Vi har ligget godt an helt siden brakvalget i 2019, og er fortsatt svært optimistisk for stortingsvalget til neste år. Da skal vi komme inn med en stor gruppe grønne politikere som kan presse fram en politikk som tar generasjonsopprøret for kloden vår på alvor og kommer med løsninger på klima- og naturkrisa, sier MDG-nestleder Kriss Rokkan Iversen.

HAVNER UNDER: MDG-leder Une Bastholm har opplevd tilbakegang på målingene i høst, og partiet hennes havner under sperregrensen i Nettavisens novembermåling fra Setnio. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Borgerlige tar innpå

Dersom målingen hadde vært valgresultatet, ville Ap-leder Jonas Gahr Støre vært avhengig av støtte fra enten MDG eller Rødt for å få flertall på Stortinget.

De rødgrønne partiene ville da fått totalt 86 stortingsrepresentanter.

Men på grunn av Senterpartiets tilbakegang og Høyre framgang, og fordi MDG havner under og KrF over sperregrensen, tar de borgerlige partiene et solid jafs av mandatene sammenlignet med oktobermålingen. Partiene som støtter Erna Solberg som statsminister, får totalt 81 mandater. Dette er en økning på åtte mandater fra forrige måned, og kun fire mandater unna rent flertall (85).

- Det er skikkelig inspirerende å se at vi bare mangler fire mandater på borgerlig flertall ifølge denne målingen. Her er det bare å brette opp ermene og gyve løs på den lange valgkampen. Både for oss, Venstre, KrF og Frp, sier en håpefull Høyre-nestleder, Tina Bru.

TAR ET JAFS: De borgerlige partiene som satt i regjering sammen fram til januar i år, tar innpå de rødgrønne partiene i Nettavisens novembermålng. Dersom målingen hadde vært valgresultatet, ville partiene manglet bare fire mandater for å få flertall på Stortinget. Foto: Cornelius Poppe (NTB scanpix)

Flest til Senterpartiet

Ifølge bakgrunnstallene til Sentio-målingen har nå Venstre flest usikre velgere. 31,6 prosent av de som stemte på partiet ved forrige stortingsvalg, sier de nå er usikre på om de vil stemme på partiet igjen. I september var det til sammenligning MDG som hadde flest usikre velgere, som nå har redusert denne andelen til 19 prosent.

Av velgerne som ikke stemte ved stortingsvalget i 2017, sier flest at de vil stemme på Høyre (6,2 prosent) og nest flest på Arbeiderpartiet (11,3 prosent). Bakgrunnstallene viser også at både Arbeiderpartiet og Høyre har mistet flest velgere til Senterpartiet siden forrige stortingsvalg, henholdsvis om lag 58.000 og 50.000 velgere.