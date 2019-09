Senterpartiet gjorde et kanonvalg i nabokommunene - men i denne kommunen sank oppslutningen som en stein

Senterpartiets ordførerkandidat i Vang kommune, Torstein Lerhol, fikk en tilbakegang på hele 17,5 prosent.

Funksjonshemmede Torstein Lerhol hadde en klar ambisjon om å bli ordfører i kommunen som ligger i Valdres, hvor Senterpartiet står veldig sterkt.

Det endte opp med en partioppslutning på 24.1 prosent, noe som er en kraftig tilbakegang fra 41,5 prosent som partiet fikk i kommunevalget i 2015.

Arbeiderpartiet og ordfører Vidar Eltun fikk fire nye år etter en oppslutning på 53,5 prosent.

Medfødt sykdom

33 år gamle Lerhol har den medfødte muskelsykdommen spinal muskelatrofi, noe som gjør at han er avhengig av hjelp døgnet rundt. Han tror at sykdommen hans hadde mye å si for det skuffende valgresultatet.

- Jeg står for det jeg sa til NRK. Det handler nok litt om fordommer, og at mange er nok ikke klare for en funksjonshemmet ordfører, sier Lerhol til Nettavisen, dagen etter kommunevalget.

Enorm oppgang i nabokommunene

Senterpartiet var den store vinneren i kommunevalget på landsbasis, og fikk en kjempeoppslutning i flere av nabokommunene til Vang. Kommunene Vestre Slidre, Øystre Slidre og Hemsedal gjorde brakvalg med en stor oppgang fra 2015-valget, og derfor er det vanskelig for Lerhol å skjønne nedturen i sin egen kommune.

- Jeg hadde troa. Vi ledet på meningsmålingene, men nå blir det fire år i opposisjon. Jeg må jobbe litt med motivasjonen nå. Jeg er skuffet, forteller Lerhol.

33-åringen skal nå bruke noen dager for å riste av seg skuffelsen, men forsikrer om at han vil komme sterkere tilbake.

- Nå blir det fire år som opposisjonspolitiker. Jeg trenger først noen dager å komme meg på, men er tilbake på jobb på mandag, fastslår Sp-politikeren.