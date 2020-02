Senterpartiet i kjøttkrangel: - Et alvorlig signal fra MDG

Sandra Borch (Sp) advarer mot MDGs ønske om drastiske kutt i det norske kjøttforbruket.

Senterpartiet og Miljøpartiet de Grønne ((MDG) barket sammen til debatt om nordmenns kjøttforbruk på Politisk kvarter på NRK onsdag morgen.

- Problemet er at vi har overproduksjon av både kjøtt og melk, og det kommer til å øke i årene framover. Da er det om å gjøre at norske bønder får lov til å levere mest mulig av den maten nordmenn kommer til å spise om 5-10 år, sa MDGs nasjonale talsperson, Arild Hermstad, og viste til klimakur-rapporten regjeringen nylig la fram.

Det fikk Senterpartiets stortingsrepresentant, Sandra Borch, til å tenne på pluggene.

- Men det MDG her sier, er jo at vi skal legge ned 5000 gårdsbruk, legge ned 10 prosent av matjorda i Norge. Det tilsvarer faktisk halve Norge, og tilsvarer hele Nord-Norge. Og det er et alvorlig signal fra MDG, og en avsporing i denne debatten. For vi skal være stolte av norske bønder, sa Borch.

KUTT: Dersom kjøttforbruket i Norge skal ned, kan det også bety flere tusen færre gårdsbruk med med kuer, noe Senterpartiet advarer mot. Foto: Audun Braastad (NTB scanpix)

Klimakur-rapporten, som ble lagt fram forrige fredag, viser hvordan Norge kan halvere utslippene i ikke-kvotepliktig sektor innen ti år.

- Det er ikke en avsporing. Regjeringen vår har bedt om en rapport, og den sier at det kommer til å bli 5000 færre norske bønder, kontret Hermstad.

Les også: Slik kan Norge halvere utslippene på 10 år: Manglende kunnskap om elbil og dårlig kosthold står i veien

- Unnlater å ta det opp

Borch påpekte også at Norge produserer «verdens mest rene og klimavennlige mat».

- Jeg merker meg at Miljøpartiet de Grønne unnlater å ta opp en viktig del i klimakur, som sier at vi vil ha vanskeligheter med å gå over til plantebasert jordbruk. Hva vil da konsekvensen være? Jo, det vil være at økt import av både grønt og ikke minst kjøtt, sa hun, og la til:

Les også: Et plantebasert kosthold er det mest bærekraftige

- Så jeg mener vi må fortsette å produsere kjøtt i Norge med stolthet, men det vi må bli flinkere er å komme med virkemidler for en omstilling også for landbruket til å velge klimavennlig - og det går ikke ut på å redusere kjøtt.

- Vi lukker ikke øynene

Hermstad påpekte at Norge må produsere mindre kjøtt, og mer grønnsaker og frukt framover. Han mente regjeringen lukker øynene for behovene.

- Vi lukker jo ikke øynene, men tar innover oss at Norge er et land i verden. Punkt to er at vi skal bruke de ressursene vi har. Produserer ikke vi mat så vil den komme fra et annet sted. Punkt tre så har vi kort vekstsesong i Norge, så det er ikke alle typer grønnsaker vi kan produsere i Norge, men vi skal produsere alt vi kan, svarte landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF), som også deltok i debatten.

MER GRØNT: Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) vil at det skal produseres mer grønt i norsk landbruk, men ikke kutte mer i kjøttforbruket enn nødvendig.

Bollestad påpekte at vi har bruk for alle de norske bøndene, og på spørsmål om vi må kutte antall kyr, svarte hun:

- Per i dag må vi i hvert fall ikke ha mindre enn vi klarer å forsyne oss selv på, både når det gjelder melk og kjøtt. Men vi skal ikke ha så mye at det blir et overforbruk, for det mener jeg ingen tjener noe på, verken bøndene eller vi som forbrukere, sa hun.

Hun understreket også at vi skal produsere den maten som anbefales i norske kostholdsråd, som betyr et mangfoldig kosthold, men også mindre kjøtt enn i dag.